Empresa revoluciona benefícios e disponibiliza produtos de procedimentos estéticos injetáveis para seus colaboradores

SÃO PAULO, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O crescimento da oferta de benefícios corporativos se tornou uma estratégia-chave para as empresas se destacarem como empregadoras de escolha. Com a crescente conscientização sobre a importância do bem-estar dos funcionários e a busca por um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal, as organizações estão expandindo suas ofertas além dos benefícios tradicionais.

Segundo a última edição da Pesquisa Anual de Benefícios, realizada pela consultoria Robert Half em 2023, a maioria (97%) dos entrevistados afirmam levar os auxílios corporativos em conta para aceitar uma proposta de trabalho. Nesse conjunto, mais da metade (51%) dizem que, caso vantagens consideradas importantes não estejam incluídas no contrato, buscariam negociar um salário mais alto.

De olho nessa crescente demanda, a Galderma, empresa focada em cuidados com a pele, tem apostado, nos últimos anos, na oferta de benefícios atrelados ao seu negócio para atrair e reter talentos. Na prática, a companhia disponibiliza, gratuitamente, aos seus colaboradores e respectivos cônjuges, produtos presentes em seu portfólio para que eles possam realizar procedimentos estéticos injetáveis minimamente invasivos com o profissional de sua confiança*. A cota anual contempla opções da linha de Estética Injetável da Galderma, como o bioestimulador de colágeno Sculptra® e o preenchedor de ácido hialurônico injetável Restylane®. Além disso, a empresa também permite que eles obtenham suas linhas de dermocosméticos, de forma gratuita, em farmácias, por meio da apresentação de prescrição médica.

De acordo com Cintia Oliveira, diretora de Recursos Humanos da Galderma no Brasil, essa abordagem reflete uma compreensão, por parte da empresa, sobre o impacto positivo que benefícios bem elaborados podem ter na saúde e bem-estar dos funcionários. "Estamos sempre empenhados em buscar novos benefícios que agreguem positivamente no cotidiano dos nossos colaboradores. Como empresa, nossa missão é reforçar a importância dos cuidados com a pele para melhorar a qualidade de vida das pessoas e isso se estende também a eles, que são peças fundamentais para o nosso desenvolvimento e para o nosso sucesso", afirma a executiva.

Para Eduardo Costa, gerente de Produto da Galderma, os benefícios oferecidos pela companhia foram essenciais para proporcionar melhorias significativas em vários aspectos da sua vida. "Por trabalhar diariamente com profissionais de saúde e nossos clientes, pude ver, em primeira mão, como a autoestima pode ser transformada por meio de cuidados com a pele. Isso me motivou a cuidar não apenas da minha aparência, mas também da minha saúde de forma geral. Foi nessa época que comecei a me exercitar mais e aproveitei para usufruir dos benefícios para melhorar a qualidade e firmeza da minha pele, usando o bioestimulador de colágeno Sculptra®, além de manter uma rotina diária de skincare com os dermocosméticos da empresa", comenta o gerente.

Já Julia Leal, analista de Assuntos Regulatórios da Galderma, explica que a experiência com os produtos da companhia, além de melhorar sua autoestima, tem beneficiado sua performance no trabalho. "Como sou formada em cosmetologia, e sempre fui apaixonada por beleza, fiquei extremamente feliz quando soube que teria acesso aos produtos da empresa, que oferecem uma rotina completa e facilitam o cuidado diário para cada tipo de pele. Esse benefício é algo que me motiva e me faz sentir pertencente à marca, conseguindo falar com propriedade sobre nossos produtos através da minha própria experiência. Uma das minhas maiores queixas sempre foram minhas olheiras e, depois de realizar procedimentos com o ácido hialurônico injetável Restylane®, tenho me sentido muito mais confiante e satisfeita com os resultados", comenta a analista.

*A empresa não incentiva o uso irregular ou irracional dos produtos, bem como não interfere na escolha do profissional habilitada à prática de injetáveis que irá executar o procedimento estético no colaborador.

