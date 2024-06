Enghouse Networks e Midwest Video Solutions (MVS) Colaboram para atender às necessidades do setor de IPTV

Colaboração para Simplificar os Serviços de Operadoras de TV e Melhorar as Experiências dos Assinantes de TV

MARKHAM, ON, 19 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Enghouse Networks, líder global em soluções de telecomunicações, e a Midwest Video Solutions (MVS), pioneira no setor de serviços de transmissão ao vivo, formaram uma aliança estratégica para enfrentar os desafios crescentes enfrentados pelas operadoras do setor de TV. A MVS integrou a tecnologia da Enghouse para criar uma oferta única e com hospedagem completa para serviços de TV por streaming. Essa colaboração simplifica a transição para serviços de IPTV modernizados, proporcionando às operadoras uma solução única que combina eficiência e velocidade para atender às demandas dos consumidores atuais.

Atualmente, as operadoras de TV se deparam com sistemas legados que estão quase obsoletos e com assinantes que desejam experiências perfeitas como nunca tiveram. A MVS, aproveitando a tecnologia IPTV da Enghouse, oferece uma solução transformadora projetada para simplificar a implementação de IPTV, proporcionando um modelo "as a service" abrangente e hospedado na nuvem. Esta solução de implantação pronta para uso permite que os operadores atualizem seus serviços de TV rapidamente, navegando sem esforço por negociações, obstáculos de conectividade e desafios de integração.

Essa nova solução não só aborda os desafios operacionais imediatos, mas também posiciona estrategicamente as operadoras para o crescimento e sucesso futuros em um mercado cada vez mais digital e centrado no assinante. Ao investir em soluções com gerenciamento e hospedagens completos, as operadoras podem aprimorar suas ofertas de serviços, manter-se competitivas e superar as expectativas crescentes de seus assinantes.

"Reconhecemos o potencial de oferecer serviços de IPTV verdadeiramente atraentes aos assinantes, mas também reconhecemos a natureza intimidadora de lançar uma nova plataforma," comentou Mick McCluskey, Vice-Presidente de Gerenciamento de Produtos da Enghouse. "A MVS criou uma solução que não só simplifica o processo, mas também mitiga os riscos para os operadores." "As operadoras veem o valor da TV no pacote, mas estão preocupadas com o ritmo acelerado de mudanças na indústria," disse Madhav Malhotra, Vice-Presidente de Vendas. "A solução da MVS elimina o risco técnico e comercial de uma implantação de IPTV."

"O setor de streaming de vídeo de hoje exige uma abordagem ousada para enfrentar os desafios crescentes de forma direta", diz Emily Call, Diretora Executiva da MVS. "Através desta aliança estratégica, estamos capacitando os operadores a navegar nas complexidades da modernização com agilidade e precisão. Essa solução transformadora não só revoluciona a implementação de TV, mas também posiciona os operadores para um crescimento sustentável em um mercado altamente dinâmico."

Sobre a Midwest Video Solutions

A Midwest Video Solutions (MVS) é uma empresa de headend e transporte que oferece tanto um sinal linear para alimentar uma experiência de televisão tradicional através de um set-top box padrão, quanto um sinal de taxa de bits adaptável que alimenta uma solução HLS ou de streaming, permitindo que o cliente use seu próprio dispositivo, como Roku, Amazon Fire e/ou Apple TV. A missão da MVS é ser o provedor preferido de serviços de streaming ao vivo para provedores locais de banda larga, com o orgulho de ser propriedade dos membros e orientada por eles. Saiba mais em midwestvideosolutions.com .

Sobre a Enghouse Networks

A Enghouse Networks é uma das principais fornecedoras globais de tecnologia e soluções para telecomunicações. O portfólio de tecnologia da Enghouse Networks abrange Infraestrutura de Rede, Soluções de Mídia, Sistemas de Suporte a Negócios (BSS), Sistemas de Suporte a Operações (OSS) e soluções de Transformação Digital. Para mais informações, visite www.enghousenetworks.com . Enghouse Networks é uma divisão da Enghouse Systems Ltd., sediada em Markham, Ontário.

Informações de Contato: Emily Call, Diretora Executiva, +1 (608) 634-7411, [email protected]; Balvinder Sandhu, Gerente de Marketing, +44 (0)1628 641 789, [email protected]

FONTE Enghouse Networks