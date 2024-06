Enghouse Networks et Midwest Video Solutions (MVS) collaborent pour répondre aux besoins de l'industrie IPTV

La collaboration vise à rationaliser les services des opérateurs de télévision et à améliorer l'expérience des abonnés

MARKHAM, ON, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, un chef de file mondial des solutions de télécommunications, et Midwest Video Solutions (MVS), un pionnier des services de streaming en direct, forgent une alliance stratégique pour relever les défis en constante évolution auxquels sont confrontés les opérateurs de l'industrie de la télévision. MVS a intégré la technologie Enghouse pour créer une offre unique et entièrement hébergée pour les services de télévision en streaming. Cette collaboration facilite la transition vers des services IPTV modernisés, en fournissant aux opérateurs une solution unique qui allie efficacité et rapidité pour répondre aux exigences des consommateurs d'aujourd'hui.

Les opérateurs de télévision sont aujourd'hui confrontés à des systèmes proches de l'obsolescence et à des abonnés qui s'attendent à une expérience sans compromis. MVS, qui s'appuie sur la technologie IPTV d'Enghouse, fournit une solution transformatrice conçue pour simplifier le déploiement de l'IPTV, en offrant un modèle « en tant que service » complet, hébergé sur le cloud. Cette solution de déploiement clé en main permet aux opérateurs de mettre rapidement à niveau leurs services TV, en évitant les négociations, les obstacles à la connectivité et les problèmes d'intégration.

Cette nouvelle solution permet non seulement de relever les défis opérationnels immédiats, mais aussi de positionner stratégiquement les opérateurs en vue de leur croissance et de leur réussite futures sur un marché de plus en plus numérique et centré sur l'abonné. En investissant dans des solutions entièrement hébergées et gérées, les opérateurs peuvent améliorer leurs offres de services, rester compétitifs et dépasser les attentes en constante évolution de leurs abonnés.

« Nous sommes conscients du potentiel que représente la fourniture de services IPTV réellement attrayants pour les abonnés, mais nous sommes également conscients de la nature intimidante du lancement d'une nouvelle plateforme », déclare Mick McCluskey, vice-président de la gestion des produits, Enghouse. « MVS a conçu une solution qui non seulement simplifie le processus, mais aussi réduit les risques pour les opérateurs. » « Les opérateurs sont conscients de la valeur de la télévision dans l'offre groupée, mais ils sont préoccupés par la rapidité des changements dans le secteur », explique Madhav Malhotra, vice-président des ventes. « La solution MVS élimine les risques techniques et commerciaux liés au déploiement IPTV. »

« L'industrie du streaming vidéo d'aujourd'hui exige une approche audacieuse pour faire face à des défis en constante évolution », déclare Emily Call, directrice exécutive de MVS. « Grâce à cette alliance stratégique, nous donnons aux opérateurs les moyens de faire face aux complexités de la modernisation avec agilité et précision. Cette solution transformatrice ne révolutionne pas seulement le déploiement de la télévision, mais place également les opérateurs sur le chemin d'une croissance pérenne dans un écosystème changeant. »

À propos de Midwest Video Solutions

Midwest Video Solutions (MVS) est une société de tête de réseau et de transfert, qui fournit à la fois un signal linéaire assurant une expérience télévisuelle traditionnelle via un décodeur standard, ainsi qu'un signal à débit adaptatif qui optimise une solution HLS ou de streaming, permettant au client d'utiliser son propre appareil, tel que Roku, Amazon Fire et/ou Apple TV. MVS a pour mission de devenir le fournisseur privilégié de services de streaming en direct pour les fournisseurs locaux de services à large bande, et se targue d'appartenir et d'être dirigé par ses membres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur midwestvideosolutions.com.

À propos d'Enghouse Networks

Enghouse Networks est un fournisseur mondial de premier plan de technologies et de solutions de télécommunications. Le portefeuille technologique d'Enghouse Networks couvre l'infrastructure réseau, les solutions médias, les systèmes de soutien commercial (BSS), les systèmes de soutien opérationnel (OSS) et les solutions de transformation numérique. Pour plus d'informations, consultez le site www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks est une division d'Enghouse Systems Ltd. basé à Markham, dans l'Ontario.

Informations de contact : Emily Call, directrice exécutive, +1 (608) 634-7411, [email protected]; Balvinder Sandhu, responsable marketing, + 44 (0)1628 641 789, [email protected]