Enghouse Networks en Midwest Video Solutions (MVS) werken samen en willen inspelen op de behoeften van de IPTV-industrie

Samenwerking om diensten van tv-exploitanten te stroomlijnen en de ervaring van tv-abonnees te verbeteren

MARKHAM, ON, 19 juni 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, een wereldwijde leider in telecommunicatieoplossingen, en Midwest Video Solutions (MVS), een pionier in live streamingdiensten, zijn een strategische alliantie aangegaan om de veranderende uitdagingen aan te pakken waarmee exploitanten in de tv-industrie worden geconfronteerd. MVS heeft de Enghouse-technologie geïntegreerd om een enkel volledig gehost aanbod voor streaming tv-diensten te creëren. Deze samenwerking stroomlijnt de overgang naar gemoderniseerde IPTV-diensten en biedt operators een unieke oplossing die efficiëntie en snelheid combineert om te voldoen aan de eisen van de hedendaagse consument.

Televisie-exploitanten worden tegenwoordig geconfronteerd met verouderde systemen die bijna obsoleet zijn, terwijl abonnees een naadloze ervaring als nooit tevoren verwachten. MVS maakt gebruik van de Enghouse IPTV-technologie en levert een transformatieve oplossing, in de vorm van zijn uitgebreid "as a service"-model in de cloud, ontworpen om de implementatie van IPTV te vereenvoudigen. Met deze kant-en-klare gebruiksoplossing kunnen operators hun tv-services snel upgraden en moeiteloos onderhandelingen, connectiviteitshindernissen en integratie-uitdagingen overwinnen.

Deze nieuwe oplossing pakt niet alleen directe operationele uitdagingen aan, maar positioneert operators ook strategisch voor toekomstige groei en succes in een markt die steeds digitaler wordt en waarin abonnees centraal staan. Door te investeren in volledig gehoste en beheerde oplossingen kunnen operators hun dienstenaanbod verbeteren, concurrerend blijven en de veranderende verwachtingen van hun abonnees overtreffen.

"We zien het potentieel voor het leveren van echt meeslepende IPTV-services aan abonnees, maar wij begrijpen ook dat het zeer ontmoedigend is om een nieuw platform te lanceren," merkt Mick McCluskey, VP Product Management van Enghouse, op. "MVS heeft een oplossing ontwikkeld die niet alleen het proces vereenvoudigt, maar ook de risico's voor operators beperkt. "Operators zien de waarde van tv in de bundel, maar maken zich zorgen over de snelle veranderingen in de industrie," zegt Madhav Malhotra, vicepresident Verkoop. "De MVS-oplossing elimineert de technische en commerciële risico's bij een IPTV-uitrol."

"De huidige videostreamingindustrie vraagt om een gedurfde aanpak om de veranderende uitdagingen het hoofd te bieden," aldus Emily Call, uitvoerend directeur van MVS. "Met deze strategische alliantie kunnen operators flexibel en nauwkeurig door de complexiteit van modernisering navigeren. Deze transformatieve oplossing zorgt niet alleen voor een revolutie in de uitrol tv, maar positioneert operators ook voor duurzame groei in een voortdurend evoluerend marktlandschap."

Over Midwest Video-oplossingen

Midwest Video Solutions (MVS) is een headend- en transportbedrijf dat zowel een lineair signaal levert voor een traditionele televisie-ervaring door middel van een standaard settopbox, als een signaal met adaptieve bitsnelheid dat een HLS- of streamingoplossing voedt. Hiermee kan een klant zijn eigen apparaat gebruiken, zoals Roku, Amazon Fire en/of Apple TV. MVS heeft als missie de voorkeursleverancier te zijn van livestreamingdiensten voor lokale breedbandaanbieders, en is er trots op dat het eigendom is van de leden en door hen wordt aangestuurd. Meer informatie op midwestvideosolutions.com.

Over Enghouse Networks

Enghouse Networks is wereldwijd een toonaangevende leverancier van technische oplossingen op het gebied van telecommunicatie. Het technologieportfolio van Enghouse Networks omvat netwerkinfrastructuur, media-oplossingen, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) en oplossingen voor digitale transformatie Kijk voor meer informatie op www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks is een onderdeel van Enghouse Systems Ltd. uit Markham, Ontario.

Contactgegevens: Emily Call, uitvoerend directeur, +1 (608) 634-7411, [email protected]; Balvinder Sandhu, Marketing Manager, + 44 (0)1628 641 789, [email protected]