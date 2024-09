Enghouse Networks expande sua presença em streaming de esportes, publicidade e monetização com novos recursos de produtos

MARKHAM, Ontário, 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Enghouse Networks, líder global em soluções de telecomunicações e mídia, anunciou hoje que está expandindo no setor de streaming de esportes, com vários recursos de novos produtos que foram implementados para clientes em todo o mundo.

Os fãs de esportes querem ter acesso irrestrito e ilimitado ao conteúdo relacionado a seus esportes. A Enghouse ajudou as principais equipes esportivas e distribuidores de conteúdo esportivo a fornecer esse conteúdo. A solução da Enghouse permitiu que essas organizações atingissem seus públicos rapidamente e com baixo risco técnico. A solução oferece aos fãs acesso a uma ampla variedade de conteúdo, desde eventos ao vivo, reprodução sob demanda e conteúdo FAST (Free Ad-Supported TV - TV gratuita com anúncios). O público tem uma experiência envolvente e interessante em várias telas, de dispositivos móveis a reprodutores de mídia e às mais populares smart TVs. Os fãs têm a flexibilidade de acesso móvel quando estão em trânsito ou uma experiência em tela grande com amigos e familiares em suas residências.

A solução da Enghouse oferece aos consumidores de esportes várias opções de pagamento, que incluem cartão de crédito e outras opções de cobrança, além de integração com plataformas populares como Apple e Google. A solução também oferece suporte a uma ampla gama de opções de publicidade, permitindo que os proprietários de conteúdo monetizem de várias maneiras em transmissões ao vivo, sob demanda e modelos FAST. Os proprietários de conteúdo também podem integrar cupons e vouchers distribuídos por diferentes canais para atrair e reter entusiastas de esportes. Além do valioso conteúdo esportivo, o público pode acessar estatísticas de eventos esportivos e serviços adicionais.

Ao possibilitar rápida implantação e dimensionamento, a Enghouse garante que os provedores de conteúdo esportivo possam atingir rapidamente mais fãs em todo o mundo e, ao mesmo tempo, aumentar a receita por meio de estratégias sofisticadas de monetização e ferramentas de inteligência comercial.

"Temos orgulho de ajudar as principais organizações esportivas a fornecer conteúdo premium aos seus fãs", declarou Mick McCluskey, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Enghouse Networks. "Nossa solução de streaming escalável foi desenvolvida para atender às crescentes demandas de streaming de esportes e proporcionar uma experiência excepcional ao usuário."

"Nossa expansão no mercado de streaming de esportes marca uma oportunidade animadora para a Enghouse Networks", acrescentou Vince Mifsud, presidente da Enghouse. "Ao aproveitar nossa tecnologia avançada e nosso profundo conhecimento do setor, estamos bem preparados para ajudar as organizações esportivas a melhorar o envolvimento dos espectadores e criar novas oportunidades de receita."

Sobre a Enghouse Networks

