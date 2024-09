Enghouse Networks breidt voetafdruk uit in sportstreaming, reclame en omzet met nieuwe productmogelijkheden

MARKHAM, ON, 10 september 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, een wereldwijde leider in telecommunicatie- en mediaoplossingen, kondigde vandaag aan dat het bedrijf uitbreidt in de sportstreamingindustrie, met verschillende nieuwe productmogelijkheden die wereldwijd zijn uitgerold bij klanten.

Sportfans willen onbeperkte en ongebreidelde toegang tot inhoud over hun sport. Enghouse heeft zowel grote sportteams als distributeurs van sportcontent geholpen met het leveren van deze content. Dankzij de Enghouse-oplossing kunnen deze organisaties nu hun publiek snel en met een laag technisch risico bereiken. De oplossing biedt fans toegang tot een breed scala aan content van live-evenementen, afspelen op aanvraag en Free Ad-Supported TV (FAST) content. Het publiek krijgt een meeslepende ervaring op verschillende schermen, van mobiele apparaten tot mediaspelers en de populairste smart tv's. Fans hebben de flexibiliteit van mobiele toegang als ze onderweg zijn, of een grootbeeldervaring bij vrienden en familie thuis.

De Enghouse-oplossing biedt sportconsumenten meerdere betalingsmogelijkheden, waaronder creditcard en andere betaalopties, en integratie met populaire platforms zoals Apple en Google. De oplossing ondersteunt ook een breed scala aan advertentie-opties. Contenteigenaars kunnen op meerdere manieren geld verdienen met livestreams, on demand en FAST-modellen. Contenteigenaars kunnen ook coupons en vouchers integreren die via verschillende kanalen worden verspreid om sportliefhebbers aan te trekken en te behouden. Naast waardevolle sportcontent heeft het publiek toegang tot statistieken van sportevenementen en aanvullende diensten.

Door een snelle implementatie en schaalbaarheid mogelijk te maken, zorgt Enghouse ervoor dat aanbieders van sportcontent snel meer fans wereldwijd kunnen bereiken, terwijl ze hun inkomsten kunnen verhogen door middel van geavanceerde monetisatiestrategieën en business intelligence tools.

"We zijn er trots op dat we toonaangevende sportorganisaties kunnen helpen met het leveren van eersteklas content aan hun fans," zegt Mick McCluskey, Vice President Product Management bij Enghouse Networks. "Onze schaalbare streamingoplossing is ontworpen om aan de groeiende eisen van sportstreaming te voldoen en een uitzonderlijke gebruikerservaring te bieden."

"Onze uitbreiding naar de sportstreamingmarkt is een opwindende kans voor Enghouse Networks," voegt Vince Mifsud, President van Enghouse, toe. "Door gebruik te maken van onze geavanceerde technologie en diepgaande expertise in de sector, zijn we goed gepositioneerd om sportorganisaties te helpen hun kijkersbetrokkenheid te vergroten en nieuwe omzetkansen te creëren."

Over Enghouse Networks

Enghouse Networks is een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie- en mediatechnologie. Het technologieportfolio van Enghouse Networks omvat netwerkinfrastructuur, media-oplossingen, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) en oplossingen voor digitale transformatie. Ga voor meer informatie naar www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks is een onderdeel van Enghouse Systems Ltd. uit Markham, Ontario.