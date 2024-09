Enghouse Networks étend sa présence dans le secteur du streaming sportif, de la publicité et de la monétisation grâce à de nouvelles capacités de produits

MARKHAM, Ontario, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, un leader mondial dans le domaine des solutions de télécommunications et de médias, a annoncé aujourd'hui qu'elle étendait sa présence dans le secteur du streaming sportif, avec le déploiement de plusieurs nouvelles capacités de produits chez des clients à l'échelle mondiale.

Les amateurs de sport veulent un accès illimité et sans restriction aux contenus relatifs à leur sport. Enghouse a aidé les grandes équipes sportives et les distributeurs de contenu sportif à leur offrir ce contenu. La solution d'Enghouse a permis à ces organisations d'atteindre leur public rapidement et moyennant un risque technique limité. Cette solution permet aux supporters d'accéder à un large éventail de contenus, qu'il s'agisse d'événements en direct, de visionnage à la demande ou de contenus de télévision financée par la publicité (FAST). Le public bénéficie d'une expérience remarquable et immersive sur une large gamme d'écrans, des appareils mobiles aux lecteurs multimédias en passant par les téléviseurs intelligents les plus populaires. Les supporters ont la possibilité d'accéder à leur écran mobile lorsqu'ils sont en déplacement, ou de vivre une expérience sur grand écran avec leurs amis et leur famille à la maison.

La solution d'Enghouse offre aux consommateurs de sport de multiples options de paiement, y compris la carte de crédit et d'autres options de paiement, ainsi qu'une intégration avec des plateformes populaires telles qu'Apple et Google. La solution prend également en charge un large éventail d'options publicitaires, permettant aux propriétaires de contenu de monétiser de multiples façons les flux en direct, l'offre à la demande et le modèle FAST. Les propriétaires de contenu peuvent également intégrer des bons de réduction et d'achat distribués par différents canaux afin d'attirer et de fidéliser les amateurs de sport. En plus d'un contenu sportif de qualité, le public peut accéder à des statistiques sur les événements sportifs et à d'autres services.

En permettant un déploiement et une évolutivité rapides, Enghouse garantit que les fournisseurs de contenu sportif peuvent rapidement atteindre davantage de supporters dans le monde entier, tout en augmentant leurs revenus grâce à des stratégies de monétisation sophistiquées et à des outils de veille économique.

" Nous sommes fiers d'aider les grandes organisations sportives à fournir un contenu de qualité à leurs supporters ", a déclaré Mick McCluskey, vice-président de la gestion de produits à Enghouse Networks. " Notre solution de streaming évolutive est conçue pour répondre aux exigences croissantes du streaming sportif et offrir une expérience exceptionnelle aux utilisateurs

" Notre expansion sur le marché du streaming sportif représente une formidable opportunité pour Enghouse Networks ", a ajouté Vince Mifsud, président d'Enghouse. " Grâce à notre technologie de pointe et à notre expertise approfondie du secteur, nous sommes bien placés pour aider les organisations sportives à améliorer l'adhésion des téléspectateurs et à créer de nouvelles possibilités de revenus. "

À propos d'Enghouse Networks

Enghouse Networks est un leader mondial dans le domaine des technologies et des solutions de télécommunications et de médias. Le portefeuille technologique d'Enghouse Networks couvre l'infrastructure réseau, les solutions médias, les systèmes de soutien fonctionnel (BSS), les systèmes de soutien opérationnel (OSS) et les solutions de transformation numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks est une division d'Enghouse Systems Ltd. de Markham, Ontario.