Entregas no Dia das Crianças crescem 25% no país em 2025

Capitais como São Paulo, Manaus e Boa Vista tiveram variação acima da média nos pedidos, em relação ao ano anterior

SÃO PAULO, 20 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Em mais uma data marcada por consumo concentrado na reta final, o Dia das Crianças deste ano gerou um aumento de 25% nas entregas em todo o país, comparado com 2024, segundo dados da inDrive, plataforma global de mobilidade e serviços urbanos. O comportamento de compra de última hora elevou a demanda por soluções logísticas rápidas e flexíveis, com destaque para São Paulo, com variação de cerca de 20% de crescimento em relação ao ano passado, e capitais como Manaus e Boa Vista, com cerca de 32% e 99% de alta nos pedidos, respectivamente, em comparação ao ano anterior. O aumento foi puxado principalmente pelo envio de roupas, eletrônicos e itens de padaria em geral.

O crescimento nas solicitações acompanha a força da data no calendário comercial, considerada uma das mais relevantes do varejo brasileiro, atrás do Natal, Dia das Mães, Black Friday e do Dia dos Pais. Segundo estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a previsão de movimento seria de R$9,96 bilhões em 2025 — o maior volume registrado para o período nos últimos dez anos. O montante supera tanto o patamar pré-pandemia, de R$9,76 bilhões em 2019, quanto o resultado alcançado em 2024, de R$9,85 bilhões, consolidando o 12 de outubro como um termômetro estratégico para o desempenho do comércio no último trimestre do ano.

"O Dia das Crianças reforça uma tendência que temos acompanhado ao longo do ano: a decisão de compra acontece cada vez mais perto da data, e a expectativa por entregas rápidas se torna o padrão. A logística precisa acompanhar esse ritmo, sem repassar complexidade para o consumidor ou para os pequenos negócios. É aí que a inDrive surge como uma alternativa eficiente e transparente — porque permite que cada pessoa negocie diretamente com o entregador parceiro, escolha o melhor custo-benefício e tenha controle sobre como e quando o envio será feito", afirma Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil.

Além da demanda do consumidor final, o aumento nas entregas foi impulsionado por pequenos e médios negócios que aproveitaram a data para intensificar suas operações. Lojistas e empreendedores de todo o país, de diferentes segmentos, utilizaram a plataforma da inDrive para realizar envios sob demanda com agilidade e autonomia, aproveitando recursos como a escolha do modal, pagamento em dinheiro e negociação direta com o entregador parceiro. A flexibilidade operacional se mostrou decisiva principalmente nos dias que antecederam a data, quando os pedidos se concentraram em horários de pico e exigiram respostas logísticas rápidas, sem comprometer a experiência do cliente final.

Para atender de forma mais estruturada a esse perfil de usuário, a inDrive lançou recentemente o Modo Empresarial, funcionalidade gratuita para empresas que realizam envios frequentes. O recurso garante mais controle e agilidade com rotas multiponto, histórico centralizado e suporte prioritário. O inDrive.Entregas está presente em 260 cidades de 38 países e se destaca como opção acessível e confiável, sobretudo em datas de alta demanda. No Brasil, permite envios por moto ou carro de até R$500, via app ou navegador, priorizando liberdade de escolha e preço justo e combinado diretamente entre usuários e entregadores parceiros.

Sobre a inDrive:

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e serviços urbanos. Seu aplicativo foi baixado mais de 360 milhões de vezes e foi o segundo de mobilidade com mais downloads pelo terceiro ano consecutivo. Além da intermediação de transporte individual de passageiros por aplicativo, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros intermunicipal e de entregas. Em 2023, a empresa lançou o New Ventures, um braço de empreendimentos e fusões e aquisições.

A inDrive opera em 982 cidades em 48 países. Motivada pela missão de desafiar a injustiça social, a empresa está comprometida em ter um impacto positivo na vida de um bilhão de pessoas até 2030. Buscamos esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia comunidades locais com um modelo de preços justos; quanto por meio do trabalho da inVision, seu braço sem fins lucrativos. Os programas de empoderamento comunitário da inVision ajudam a promover educação, esportes, artes e ciências, igualdade de gênero e outras iniciativas vitais.

Siga-nos em:

Facebook: https://www.facebook.com/indrive.brasil

Instagram: https://www.instagram.com/indrive.br

TikTok: https://www.tiktok.com/@indrive.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800411/Entregas_2.jpg

FONTE inDrive