Intermediação de entregas impulsiona até 4x mais o crescimento de PMEs brasileiras em 2025

Empresas cresceram nos envios, em comparação a 2024, tendo o inDrive.Entregas - que aumentou 45% o número de clientes B2B - como aliado estratégico nos envios para todo o país

SÃO PAULO, 24 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O inDrive.Entregas, serviço de entregas sob demanda da plataforma global de mobilidade e serviços, inDrive, tem se tornado um aliado essencial para pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras que buscam flexibilidade, eficiência e controle logístico em suas operações diárias. Com presença em 260 cidades de 38 países, o serviço registrou um crescimento de 23,5% no número de envios e de 45% no número de clientes B2B no Brasil em 2025, em comparação a 2024, consolidando-se como uma solução acessível e confiável para negócios de diferentes segmentos — da gastronomia à moda e ao varejo artesanal. Para atender à crescente demanda dessas empresas com envios frequentes, a inDrive lançou recentemente o Modo Empresarial, uma funcionalidade gratuita que oferece rotas multiponto, histórico centralizado e suporte prioritário, garantindo mais controle e agilidade nas entregas.

"Nosso propósito é democratizar o acesso a serviços logísticos de qualidade, ajudando empreendedores a manterem a agilidade e o relacionamento direto com seus clientes, mesmo em períodos de alta demanda", ressalta Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil. "O modelo do inDrive.Entregas é único, pois permite que o cliente e o entregador parceiro negociem o valor da corrida de forma justa e transparente. Essa autonomia e flexibilidade são essenciais para quem precisa equilibrar custos e eficiência em um negócio de pequeno ou médio porte."

Algumas das histórias de empreendedores que adotaram a plataforma ilustram o impacto real da intermediação de entregas no cotidiano das PMEs brasileiras — unindo tecnologia, agilidade e inovação.

Gostinho de casa libanesa no Brasil

Criado por dois irmãos libaneses há mais de 14 anos, o Al Tanur, restaurante tradicional de comida árabe em São Paulo, viu suas entregas crescerem 193% em 2025, comparadas com o ano passado, com uma média mensal de mais de 50% desde janeiro. Durante a pandemia, o negócio enfrentou desafios, mas encontrou no inDrive.Entregas uma solução para realizar envios seguros, rápidos e com pagamento imediato, o que garantiu mais previsibilidade no fluxo de caixa e eficiência na operação. Hoje, o restaurante figura entre os 100 maiores clientes do inDrive.Entregas no Brasil, e planeja expandir suas operações para novas regiões de São Paulo.

"Escolhemos o inDrive.Entregas porque é confiável e transparente ao mesmo tempo. Podemos negociar o valor e pagar na hora, o que facilita o controle das despesas e mantém o foco onde realmente importa — a qualidade da comida e do atendimento, além do aumento significativo na capacidade de entregas", afirma um dos fundadores do Al Tanur.

O terno do Brás que veste histórias

Fundada no coração do Brás, tradicional bairro da capital paulista, a Gaad Store se especializou em ternos sob medida e viu suas entregas crescerem 330% em 2025, com uma média de 53% ao mês. A loja encontrou na inDrive.Entregas uma solução para atender clientes em toda a Grande São Paulo, garantindo envios rápidos, seguros e sem danificar os produtos, mesmo em pedidos de urgência. A parceria também ampliou o alcance da marca, que passou a atender clientes que não conseguem se deslocar até o Brás, unindo tradição e tecnologia em um mesmo propósito.

"Nossos ternos são feitos um a um e representam momentos importantes na vida dos nossos clientes. Com o inDrive.Entregas, conseguimos enviar os pedidos com pontualidade e segurança, sem perder a elegância, que é nossa marca registrada", destaca o fundador da Gaad Store.

Luz e velas com propósito

A Velas Namastê, criada em 2019 para oferecer produtos de qualidade e acessíveis, valorizando a diversidade e criando um espaço onde todos se sintam representados, é exemplo de empresa que une propósito e eficiência. A marca de velas artesanais cresceu suas entregas em 270% em 2025, cerca de 34% por mês, e escolheu o inDrive.Entregas por valorizar a negociação direta e a flexibilidade nos preços, garantindo agilidade em períodos de alta demanda. A parceria reforça o papel da inDrive como intermediadora de pessoas, histórias e oportunidades, aproximando empreendedores e consumidores em uma rede colaborativa.

"Cada entrega é parte da nossa missão de acolher e representar diferentes pessoas e culturas. O inDrive.Entregas nos oferece um serviço acessível e humano, alinhado aos nossos valores de inclusão e respeito à diversidade", conta a fundadora da Velas Namastê.

Com uma abordagem centrada em preços justos, autonomia e inclusão, o inDrive.Entregas segue expandindo sua presença no país, contribuindo para o fortalecimento do ecossistema empreendedor brasileiro. "Nosso compromisso é impulsionar negócios locais e mostrar que tecnologia e propósito podem caminhar juntos", completa Mazzaferro. "Cada entrega bem-feita é mais do que uma transação — é uma oportunidade de fortalecer comunidades e apoiar o crescimento sustentável de quem move a economia brasileira todos os dias."

O inDrive.Entregas é o serviço de entregas sob demanda da inDrive, presente em 260 cidades de 38 países. No Brasil, permite envios por moto ou carro de até R$500, com negociação direta entre clientes e entregadores parceiros. A plataforma prioriza preços justos, flexibilidade e liberdade de escolha, apoiando empreendedores do Brasil todo, de todos os tamanhos e com soluções simples e acessíveis.

Sobre a inDrive:

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e serviços urbanos. Seu aplicativo foi baixado mais de 360 milhões de vezes e foi o segundo de mobilidade com mais downloads pelo terceiro ano consecutivo. Além da intermediação de transporte individual de passageiros por aplicativo, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros intermunicipal e de entregas. Em 2023, a empresa lançou o New Ventures, um braço de empreendimentos e fusões e aquisições.

A inDrive opera em 982 cidades em 48 países. Motivada pela missão de desafiar a injustiça social, a empresa está comprometida em ter um impacto positivo na vida de um bilhão de pessoas até 2030. Buscamos esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia comunidades locais com um modelo de preços justos; quanto por meio do trabalho da inVision, seu braço sem fins lucrativos. Os programas de empoderamento comunitário da inVision ajudam a promover educação, esportes, artes e ciências, igualdade de gênero e outras iniciativas vitais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831087/Flete_3__1___1.jpg

FONTE inDrive