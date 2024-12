Envelhecimento populacional: 2 em 3 pessoas se tornarão cuidadores de idosos e TENA oferece curso gratuito no app Mulheres Positivas

Em nova parceria com Mulheres Positivas, TENA disponibiliza curso que ajuda a capacitar cuidadores profissionais e familiares, além de contribuir para a atualização de conhecimentos no cuidado de pessoas idosas com dicas para que o bem-estar de cuidador.

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O debate a respeito dos cuidados com idosos é aquecido pela taxa de envelhecimento populacional do Brasil. De acordo com as Projeções de População do IBGE, entre 2000 e 2023, a proporção de pessoas na terceira idade quase duplicou, subindo de 15,2 milhões para 33 milhões, o que aumenta a atenção sobre a saúde e bem-estar desse grupo e sobre os recursos disponíveis para cuidadores nesse cenário. TENA, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária adulta, oferece o curso gratuito para cuidadores de idosos no app Mulheres Positivas.

A atenção voltada ao cuidador ganha relevância com o aumento no número de pessoas que vão assumir essa responsabilidade e com o grande campo de oportunidades envolvendo essa profissão. De acordo com o Relatório de Higiene e Saúde Essity 2023-2024 Advancing Health and Well-being Through Care, Prevention and Gender Equality, em algum momento da vida, duas em cada três pessoas se tornarão cuidadoras de idosos. Segundo o estudo da Essity, empresa líder global em higiene e saúde, 80% da prestação de cuidados é realizada por membros da própria família, o que intensifica a importância de um curso que aborde os diversos tópicos ao redor desse assunto.

O curso Cuidado & Conforto com TENA, dividido em 11 videoaulas, apresenta um conteúdo abrangente sobre diversos aspectos do cuidado, incluindo temas essenciais como higiene, medicação, alimentação, lazer e emergências no ambiente doméstico. O material é focado na valorização da independência de pessoas da terceira idade, além de discutir como esse grupo preza pela liberdade de tomar suas próprias decisões e a importância de ouvir suas preferências.

"Um capítulo importante que o curso aborda é sobre a importância do cuidado que o próprio cuidador deve ter consigo mesmo, afinal de contas, muitas pessoas que exercem essa função são familiares que não tiveram nenhum tipo de formação na área. Essa tarefa, apesar de envolver muito amor, pode ter uma carga elevada de estresse e ser estafante", destaca Carla Girólamo, gerente de marketing de TENA no Brasil.

"Nosso objetivo é quebrar as barreiras pelo bem-estar, especialmente quando se trata de temas que, muitas vezes, são cercados por tabus. O cuidado com os idosos é uma questão fundamental, e acreditamos que a educação e a conscientização são essenciais para promover um envelhecimento saudável e respeitoso", afirma a executiva. "Ao apresentar esse curso, buscamos empoderar cuidadores, especialmente mulheres, que desempenham um papel crucial nesse processo, fornecendo-lhes os instrumentos necessários para garantir qualidade de vida e bem-estar para os mais velhos", completa.

"A parceria entre TENA e Mulheres Positivas é importante para alcançar a base de mulheres que o projeto tem e poder, assim, atualizar cuidadoras de atuação profissional e familiares que assumem essa responsabilidade para cuidar de idosos dentro de casa", continua.

O curso TENA está disponível no app Mulheres Positivas, uma plataforma global focada na capacitação feminina, combate à violência de gênero e promoção da independência financeira. Com mais de 425 mil downloads no Brasil, o aplicativo oferece cursos e eventos, assim como divulga vagas de trabalho para promover a participação feminina no mercado. Como parceria da parceria com Mulheres Positivas, as oportunidades de emprego disponíveis dentro da Essity, empresa detentora da marca TENA, são disponibilizadas no app.

PRÊMIO MULHERES POSITIVAS

A Essity, por meio da marca TENA, esteve presente no Prêmio Mulheres Positivas NYC 2024, em dezembro deste ano. O evento é uma oportunidade para que as participantes, empresárias de destaque, troquem experiências e compartilhem momentos de descontração.

A premiação é uma iniciativa que celebra e reconhece mulheres que se destacam em diversas áreas, promovendo impactos positivos na sociedade e inspirando outras mulheres. A executiva da Essity, Carla Girólamo, gerente de marketing de TENA no Brasil, é uma das homenageadas da ocasião. A iniciativa valoriza o talento, a liderança e o compromisso com a transformação social, destacando histórias de sucesso e superação que servem de exemplo e motivação para as novas gerações.

