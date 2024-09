eQ Technologic nomeia o novo CEO, Kunal Khaladkar, para continuar a promover a estratégia de negócios e a inovação

Com o falecimento do fundador e CEO, Dinesh Khaladkar, a eQ continua comprometida com o atendimento ao cliente e sua visão corporativa de acelerar a transformação digital

COSTA MESA, Califórnia, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Com profunda tristeza, a eQ Technologic, Inc., criadora da plataforma eQube®-DaaS, anuncia o falecimento de seu fundador, presidente e CEO, Dinesh Khaladkar. Após seu falecimento prematuro no mês passado, o conselho seguiu o plano de sucessão de Dinesh, nomeando Kunal Khaladkar como presidente e CEO, para levar adiante o legado de Dinesh como empreendedor e levar a eQ a novos patamares.

Dinesh fundou a eQ Technologic em 11 de setembro de 2000, exatamente 24 anos atrás, e construiu uma das plataformas de análise e integração de dados mais revolucionárias e disruptivas, a eQube®-DaaS. Ele liderou o desenvolvimento estratégico de negócios e parcerias, garantiu um foco centrado no cliente e conduziu a direção do desenvolvimento interno de produtos e tecnologia na eQ. Com sua visão pioneira e determinação incansável, a organização cresceu de forma constante, contando com mais de 900 funcionários ao redor do mundo, escritórios em quatro países, mais de 550 clientes em oito setores e mais de 150 parceiros em sua rede sólida.

No 25º ano da eQ Technologic, Kunal Khaladkar assume o papel de presidente e CEO. Kunal continuará a promover a estratégia de negócios e a inovação, garantindo o alinhamento com a visão e a missão corporativa.

"Meu pai, Dinesh, teve uma visão pioneira que transformou a eQ Technologic em uma líder global em integração e análise de dados", disse Kunal Khaladkar, presidente e CEO. "Ao honrarmos seu legado, estou comprometido em liderar a eQ com a mesma dedicação à inovação e excelência que ele transmitiu a todos nós. "Nós somos a 1eQ e seguimos entregando com excelência."

Desde que ingressou na empresa há uma década, Kunal ocupou vários cargos dentro da empresa. Começando como engenheiro de software trabalhando no desenvolvimento de produtos, ele fez a transição para liderar várias implementações de clientes, bem como iniciativas de desenvolvimento de negócios. Com profundo conhecimento técnico, aliado a um aguçado senso de negócios e uma forte percepção das necessidades dos clientes, ele combina o equilíbrio perfeito entre tecnologia, negócios e gestão de partes interessadas, para possibilitar a criação de valor, crescimento e sucesso dos clientes a longo prazo.

Sobre a eQ Technologic

Nas últimas duas décadas, a eQ tem sido fundamental para acelerar a transformação digital em setores como Aeroespacial e Defesa, Departamento de Defesa, Automotivo, Energia, Máquinas Pesadas, Eletrônica, Alta Tecnologia, Bens de Consumo Embalados (CPG) e muito mais. A plataforma Low/No-Code eQube®-DaaS (Data as a Service) estabelece uma malha de dados com uma rede conectada de dados, aplicativos e dispositivos integrados que coloca o poder da análise nas mãos dos usuários finais, levando a insights acionáveis. Os mais de 100 conectores plug and play OOTB da eQ conectam sistemas heterogêneos diferentes em um instante, capacitando as organizações a trabalhar com quaisquer dados, qualquer formato, qualquer API, qualquer velocidade, com qualquer sistema, qualquer aplicativo e qualquer dispositivo sem escrever qualquer código. Permite uma colaboração de informações segura, escalável e robusta, ao mesmo tempo que respeita as regras de segurança. Isso permite que a eQ ofereça soluções como Digital Thread, CLM (Closed Loop Manufacturing), Multi-PLM Solutions, For-purpose Apps, API Factory with Common Data Model e muitas outras. Alguns dos principais clientes da eQ incluem Lockheed Martin, Northrop Grumman, Marinha dos EUA, Rolls-Royce, Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Adient, ULA, Moog, Micron Technologies, Boeing, General Electric, Siemens Energy, Panasonic, EDF e General Dynamics, entre outros. Para mais informações, acesse www.1eQ.com e www.linkedin.com/company/eq-technologic/.

