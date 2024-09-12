eQ Technologic 委任新任行政總裁 Kunal Khaladkar 繼續推動業務策略與創新

隨著該公司進入 25 年，Kunal Khaladkar 擔任 eQ Technologic 主席暨行政總裁。Kunal 將繼續推動業務策略和創新，同時確保與企業願景和使命同步。

主席暨行政總裁 Kunal Khaladkar 表示：「我父親 Dinesh 有一個開創願景，使 eQ Technologic 成為數據整合和分析領域的全球領導者。「在我們紀念他的傳奇之際，我承諾將秉持他向我們所有人灌輸的創新與卓越精神，帶領 eQ 向前邁進。我們是 1eQ，繼續簡單地交付。」

自十年前加入公司以來，Kunal 一直在公司內擔任各種職位。他從事產品開發的軟件工程師開始，後來轉任為多項客戶實作及業務發展計畫的領導。他擁有深厚的技術專業知識、敏銳的業務敏銳以及對客戶需求的強大脈搏，將科技、業務和持份者管理完美結合，實現了價值創造、增長和客戶的長期成功。

eQ Technologic 簡介

過去二十年來，eQ一直在加速航太與國防、美國國防部、汽車、能源、重型機械、電子、高科技、電子產品、消費品包裝產品 (CPG) 等行業的數碼轉型方面發揮作用。低/無代碼eQube®-DaaS（數據即服務）平台建立一個資料架構，具有整合式資料、應用程式和裝置的連線網絡，讓最終使用者掌握分析的力量，從而實現可執行的洞察。eQ 的 100 多個 OOTB 隨插即用連接器即時連接不同異質系統，使組織能夠處理任何資料數據、任何格式、任何 API、任何速度、任何系統應用程式和任何設備，無需編寫任何代碼。它可實現安全、可擴充且強大的資訊協作，同時遵守安全規則。這使 eQ 能夠提供數碼線程 (Digital Thread)、閉迴路製造 (CLM)、多元 PLM 解決方案、專用應用程式、具有通用資料模型的 API 工廠等解決方案。eQ 的一些主要客戶包括 Lockheed Martin、Northrop Grumman、US Navy, Rolls-Royce、Collins Aerospace、Pratt & Whitney、Adient、ULA、Moog、Micron Technologies、Boeing、General Electric、Siemens Energy、Panasonic、EDF 以及 General Dynamics。有關更多資訊，請瀏覽 www.1eQ.com 以及 www.linkedin.com/company/eq-technologic/。

SOURCE eQ Technologic, Inc.