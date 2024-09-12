eQ Technologic 委任新任行政總裁 Kunal Khaladkar 繼續推動業務策略與創新

新聞提供者

eQ Technologic, Inc.

12 9月, 2024, 22:33 CST

在創辦人暨行政總裁 Dinesh Khaladkar 辭世之際，eQ 仍致力於客戶服務以及加速數碼轉型的企業願景。

加利福尼亞州科斯塔梅薩2024年9月12日 /美通社/ -- eQ Technologic, Inc.eQube®-DaaS Platform 的開發者，深感悲痛地宣佈其創辦人暨主席暨行政總裁 Dinesh Khaladkar 的逝世。在 Dinesh 於上個月過身後，董事會遵循 Dinesh 的繼任計劃，任命 Kunal Khaladkar 為主席暨行政總裁，繼承 Dinesh 的企業家遺志，並將 eQ 發展至更高境界。

Dinesh 於 2000 年 9 月 11 日，正在 24 年前創立了 eQ 技術，並繼續打造最革命性和顛覆性的數據集成和分析平台之一，EquBe®-DaaS。任內他帶領了策略業務和合作關係發展，確保以客戶為中心，並推動 eQ 內部產品和科技研發的方向。憑藉他的開創願景和不懈的努力，組織穩步發展，在全球擁有 900 多名員工，在四個國家/地區設有辦事處、來自八個行業的 550 多名客戶，以及其強大的網絡中擁有 150 多名合作拍擋。

eQ Technologic Appoints New CEO, Kunal Khaladkar
eQ Technologic Appoints New CEO, Kunal Khaladkar

隨著該公司進入 25 年，Kunal Khaladkar 擔任 eQ Technologic 主席暨行政總裁。Kunal 將繼續推動業務策略和創新，同時確保與企業願景和使命同步。

主席暨行政總裁 Kunal Khaladkar 表示：「我父親 Dinesh 有一個開創願景，使 eQ Technologic 成為數據整合和分析領域的全球領導者。「在我們紀念他的傳奇之際，我承諾將秉持他向我們所有人灌輸的創新與卓越精神，帶領 eQ 向前邁進。我們是 1eQ，繼續簡單地交付。」

自十年前加入公司以來，Kunal 一直在公司內擔任各種職位。他從事產品開發的軟件工程師開始，後來轉任為多項客戶實作及業務發展計畫的領導。他擁有深厚的技術專業知識、敏銳的業務敏銳以及對客戶需求的強大脈搏，將科技、業務和持份者管理完美結合，實現了價值創造、增長和客戶的長期成功。

eQ Technologic 簡介

過去二十年來，eQ一直在加速航太與國防、美國國防部、汽車、能源、重型機械、電子、高科技、電子產品、消費品包裝產品 (CPG) 等行業的數碼轉型方面發揮作用。低/無代碼eQube®-DaaS（數據即服務）平台建立一個資料架構，具有整合式資料、應用程式和裝置的連線網絡，讓最終使用者掌握分析的力量，從而實現可執行的洞察。eQ 的 100 多個 OOTB 隨插即用連接器即時連接不同異質系統，使組織能夠處理任何資料數據、任何格式、任何 API、任何速度、任何系統應用程式和任何設備，無需編寫任何代碼。它可實現安全、可擴充且強大的資訊協作，同時遵守安全規則。這使 eQ 能夠提供數碼線程 (Digital Thread)、閉迴路製造 (CLM)、多元 PLM 解決方案、專用應用程式、具有通用資料模型的 API 工廠等解決方案。eQ 的一些主要客戶包括 Lockheed Martin、Northrop Grumman、US Navy, Rolls-Royce、Collins Aerospace、Pratt & Whitney、Adient、ULA、Moog、Micron Technologies、Boeing、General Electric、Siemens Energy、Panasonic、EDF 以及 General Dynamics。有關更多資訊，請瀏覽 www.1eQ.com 以及 www.linkedin.com/company/eq-technologic/

SOURCE eQ Technologic, Inc.

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