eQ Technologic nomme un nouveau PDG, Kunal Khaladkar, qui continuera à piloter la stratégie commerciale et l'innovation

Après le décès de son fondateur et PDG, Dinesh Khaladkar, eQ reste attaché au service à la clientèle et à sa philosophie d'entreprise consistant à accélérer la transformation numérique.

COSTA MESA, Californie, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- C'est avec une profonde tristesse que eQ Technologic, Inc., les développeurs de eQube®-DaaS Platform, annoncent le décès de leur fondateur, président et PDG, Dinesh Khaladkar. À la suite de son décès prématuré le mois dernier, le conseil d'administration a respecté le plan de relève de Dinesh en nommant Kunal Khaladkar au poste de président-directeur général, afin de perpétuer l'héritage de Dinesh en tant qu'entrepreneur et de permettre à eQ d'atteindre de nouveaux sommets.

Dinesh a fondé eQ Technologic le 11 septembre 2000, il y a exactement 24 ans, puis a créé l'une des plateformes d'intégration et d'analyse des données les plus révolutionnaires et perturbatrices, eQube®-DaaS. Il a été le fer de lance du développement stratégique des affaires et des partenariats, a veillé à ce que le client soit au centre de la démarche et a orienté le développement interne des produits et de la technologie chez eQ. Grâce à sa vision avant-gardiste et à son acharnement, l'organisation s'est progressivement développée et compte aujourd'hui plus de 900 employés dans le monde, des bureaux dans quatre pays, plus de 550 clients dans huit secteurs d'activité et plus de 150 partenaires au sein de son réseau solide.

Alors que l'entreprise entre dans sa 25ee année d'existence, Kunal Khaladkar devient président-directeur général d'eQ Technologic. Kunal continuera à piloter la stratégie commerciale et l'innovation, tout en veillant à respecter la philosophie et la mission de l'entreprise.

"Mon père, Dinesh, était un visionnaire et a permis à eQ Technologic de devenir un leader mondial de l'intégration et de l'analyse des données", a déclaré Kunal Khaladkar, président-directeur général. "Au moment d'honorer son héritage, je m'engage à faire progresser eQ avec tout le dévouement pour l'innovation et l'excellence qu'il nous a inculqué à tous. Nous sommes 1eQ, et nous continuons tout simplement à tenir nos promesses".

Depuis qu'il a rejoint la société il y a dix ans, Kunal a occupé différents postes au sein de l'entreprise. D'abord ingénieur logiciel chargé du développement de produits, il a ensuite dirigé plusieurs projets de mise en œuvre chez des clients, ainsi que des initiatives de développement commercial. Doté d'une grande expertise technique, d'un sens aigu des affaires et d'une bonne connaissance des besoins des clients, il incarne le mélange parfait de la technologie, des affaires et de la gestion des intervenants pour permettre la création de valeur, la croissance et la réussite à long terme des clients.

Au cours des deux dernières décennies, eQ a joué un rôle déterminant dans l'accélération de la transformation numérique dans des secteurs tels que l'aérospatiale et la défense, le ministère de la défense, l'automobile, l'énergie, la machinerie lourde, l'électronique, la haute technologie, l'électronique, les biens de consommation emballés (CPG), et plus encore. La plateforme eQube®-DaaS (Data as a Service) low/no code établit une structure de données avec un réseau connecté de données intégrées, d'applications et d'appareils qui met la puissance de l'analyse dans les mains des utilisateurs finaux, conduisant à une vision actionnable. Les plus de 100 connecteurs OOTB plug and play d'eQ connectent des systèmes hétérogènes disparates en un instant, permettant aux entreprises de travailler avec n'importe quelle donnée, format, API, vitesse, système, application et appareil sans écrire de code. Il permet une collaboration sécurisée, évolutive et solide en matière d'information, tout en assurant le respect des règles de sécurité. Cela permet à eQ d'offrir des solutions Digital Thread, CLM (fabrication en circuit fermé), multi-PLM, For-purpose Apps, API Factory avec Common Data Model, et bien d'autres. Parmi les principaux clients d'eQ figurent Lockheed Martin, Northrop Grumman, l'US Navy, Rolls-Royce, Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Adient, ULA, Moog, Micron Technologies, Boeing, General Electric, Siemens Energy, Panasonic, EDF et General Dynamics, pour n'en citer que quelques-uns. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.1eQ.com and www.linkedin.com/company/eq-technologic/.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2502867/Kunal_Khaladkar_eQ_Technologic.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2460250/4809405/eQ_Technologic_Logo.jpg