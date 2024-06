Equipe chinesa ganha o "Best Showpiece Award" no 52º Concurso Internacional para Jovens Padeiros da UIBC com o apoio da Angel Yeast

REYKJAVIK, Islândia, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Em uma recente demonstração do talento mundial em panificação, o 52º Concurso Internacional para Jovens Padeiros da UIBC foi realizado em Reykjavik, Islândia, com a participação de 14 concorrentes de 7 nações. Como única representante asiática, a equipe chinesa causou uma ótima impressão, conquistando o "Best Showpiece Award", com o apoio da Angel Yeast (SH600298). Leng Jianxin, secretário-geral do Comitê de Padeiros da Associação Chinesa da Indústria de Panificação e Confeitaria e gerente geral adjunto do Angel Baking and Health Food Technology Center, liderou a equipe. Liao Jinzhong, renomado especialista nacional e vice-diretor do Angel Institute of Application Technologies, atuou como treinador principal, auxiliando-o.

Equipe chinesa ganha o "Best Showpiece Award" (Prêmio de Melhor Trabalho de Exibição) no 52º Concurso Internacional para Jovens Padeiros da UIBC com o apoio da Angel Yeast (PRNewsfoto/Angel Yeast)

O Concurso Internacional para Jovens Padeiros da UIBC, criado em 1971 pela União Internacional de Padeiros e Confeiteiros (UIBC), está entre as competições mais prestigiadas e antigas do setor de panificação em todo o mundo. O evento pretende inspirar jovens padeiros de todo o mundo a aprimorar sua arte e suas habilidades, enquanto ultrapassam os limites da inovação. Desde 2018, a competição tem sido realizada em conjunto com a "Angel Yeast Cup", a competição nacional de fabricação de pães criativos para jovens padeiros na China. Essa parceria constituiu uma plataforma valiosa para jovens padeiros chineses exibirem internacionalmente seus talentos excepcionais.

Durante a preparação, a equipe chinesa, apoiada pela Angel, participou de um campo de treinamento de duas semanas. Todas as equipes tiveram que produzir 140 produtos em 13 formatos diferentes, além de um trabalho de exibição. Um elemento decisivo foi a orientação meticulosa de Liao Jinzhong. Ele se concentrou em refinar o processo de produção. Graças ao apoio da Divisão Europeia da Angel, a equipe chinesa conseguiu instalações de treinamento adequadas na Islândia. Em seu trabalho de exibição, com o tema "Art of My Country" (Arte do meu país), o participante Tian Ninghan capturou a essência da arte popular chinesa com uma representação complexa do lendário personagem do folclore chinês "Sun Wukong" (o Rei Macaco). Essa apresentação excepcional foi aclamada por unanimidade pelo júri e rendeu à equipe o prestigioso prêmio "Best Baked Showpiece Award".

Zhang Shuai, vice-presidente e secretário-geral da Associação Chinesa da Indústria de Panificação e Confeitaria, disse: "O Concurso Internacional para Jovens Padeiros da UIBC não é apenas uma disputa de habilidades, mas uma grande cerimônia de intercâmbio cultural no setor de panificação".

Durante anos, a Angel Yeast Co., Ltd. conduziu a formação e o treinamento profissional em panificação na China. Desde o início do Summer Vocational College Key Teacher Training Program, em 2016, até o lançamento do Concurso Nacional de Jovens Padeiros "Angel Yeast Cup", na Bakery China Autumn 2017, e culminando no Concurso Internacional para Jovens Padeiros da UIBC, essas iniciativas são uma prova da dedicação incansável da Angel

Essa série de iniciativas ressalta o compromisso da Angel Yeast em promover jovens talentos no setor de panificação. "Acreditamos piamente que o trabalho árduo é sempre recompensado, e o esforço sempre traz resultados!", disse Leng Jianxin. Pensando no futuro, a Angel Yeast continuará a aproveitar sua experiência profissional para fomentar o desenvolvimento sustentável do setor de panificação.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2439600/e354b221d35a34d05461699b6e45afd_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

FONTE Angel Yeast