Chinesisches Team sichert sich mit Unterstützung von Angel Yeast den „Preis für das beste Schaustück" beim 52. internationalen Wettbewerb für junge Bäcker der UIBC

REYKJAVIK, Island, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Kürzlich fand in Reykjavik, Island, der 52. Internationale Wettbewerb von UIBC für junge Bäcker statt, an dem 14 Teilnehmer aus 7 Nationen teilnahmen. Als einziger asiatischer Vertreter hinterließ das chinesische Team einen bemerkenswerten Eindruck und sicherte sich mit Unterstützung von Angel Yeast (SH600298) den „Preis für das beste Schaustück". Angeführt wurde das Team von Leng Jianxin, dem Generalsekretär des Bäckerausschusses des chinesischen Verbands der Bäckerei- und Konditoreibranche und stellvertretenden Generaldirektor des Zentrums für Bäckerei und gesunde Lebensmitteltechnologie von Angel. Ihm zur Seite stand Liao Jinzhong, ein bekannter nationaler Experte und stellvertretender Direktor des Angel Institute of Application Technologies, der als Cheftrainer fungierte.

Der 1971 von der Internationalen Union der Bäcker und Konditoren (UIBC) ins Leben gerufene Internationale Wettbewerb für junge Bäcker gehört zu den renommiertesten und traditionsreichsten Wettbewerben der weltweiten Backbranche. Ziel der Veranstaltung ist es, junge Bäcker auf der ganzen Welt zu inspirieren, ihr Handwerk und ihre Fähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig die Grenzen der Innovation zu erweitern. Seit 2018 ist der Wettbewerb mit dem „Angel Yeast Cup", dem Nationalen Kreativ-Brotbackwettbewerb für junge Bäcker in China, verbunden. Diese Partnerschaft hat jungen chinesischen Bäckern eine wertvolle Plattform geboten, um ihre außergewöhnlichen Talente international zu präsentieren.

Während der Vorbereitung absolvierte das chinesische Team mit Unterstützung von Angel ein zweiwöchiges Trainingslager. Alle Teams mussten 140 Produkte in 13 verschiedenen Formen sowie ein Schaustück herstellen. Ein entscheidendes Element war die sorgfältige Anleitung durch Liao Jinzhong. Er konzentrierte sich auf die Verfeinerung des Produktionsprozesses. Dank der Unterstützung durch die europäische Abteilung von Angel konnte sich das chinesische Team geeignete Trainingseinrichtungen in Island sichern. Mit ihrem Beitrag zum Thema „Kunst meines Landes" hat die Teilnehmerin Tian Ninghan das Wesen der chinesischen Volkskunst mit einer komplizierten Darstellung der legendären chinesischen Volksfigur „Sun Wukong" (der Affenkönig) eingefangen. Diese außergewöhnliche Präsentation wurde von der Jury einstimmig gelobt und brachte dem Team den prestigeträchtigen „Preis für das beste Backschaustück" ein.

Zhang Shuai, stellvertretender Vorsitzender und Generalsekretär des chinesischen Verbands der Bäckerei- und Konditoreibranche, sagte: „Der Internationale Wettbewerb von UIBC für junge Bäcker ist nicht nur ein Wettbewerb des Könnens, sondern ein großes Fest des kulturellen Austauschs innerhalb der Backbranche."

Angel Yeast Co. Ltd. ist seit Jahren führend in der professionellen Backausbildung in China. Von der Einführung des Sommerprogramms für Berufsschullehrer im Jahr 2016 über die Einführung des Nationalen „Angel Yeast Cup" Jugend-Bäckerwettbewerbs auf der Bakery China Autumn 2017 bis hin zum Internationalen Wettbewerb von UIBC für junge Bäcker zeigen diese Initiativen das unermüdliche Engagement von Angel.

Diese Reihe von Bemühungen unterstreicht das Engagement von Angel Yeast für die Förderung junger Talente in der Bäckereibranche. „Wir glauben fest daran, dass harte Arbeit immer belohnt wird und Anstrengung immer zu Ergebnissen führt", sagte Leng Jianxin. Mit Blick auf die Zukunft wird Angel Yeast weiterhin sein professionelles Know-how nutzen, um die nachhaltige Entwicklung der Backwarenindustrie voranzutreiben.

