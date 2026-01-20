Com resposta de 0,03ms e contraste infinito, monitores criam o refúgio perfeito para explorar mundos virtuais com desempenho máximo neste verão

SÃO PAULO, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que as temperaturas sobem no verão brasileiro, para muitos, o melhor destino da estação não é uma praia lotada, mas o conforto de seu quarto – ou escritório - gamer. Esse espaço sagrado, escuro e confortável, virou o refúgio oficial contra as altas temperaturas. E para fazer valer cada segundo, a LG Electronics propõe o upgrade definitivo com a linha LG UltraGear™ OLED, transformando o quarto em uma janela para outros mundos com um desempenho que é puro sangue-frio.

Equipe seu quarto gamer com LG UltraGear OLED e fuja do calor com imersão e precisão.

A ideia é simplesmente curtir o frescor do seu santuário, enquanto o monitor entrega uma performance igualmente fria e precisa. Nada de borrões ou rastros na tela, uma vez que, graças à tecnologia OLED e seu tempo de resposta quase instantâneo de 0,03ms, a ação flui sem engasgos. É a "frieza" competitiva que todo jogador busca, e a certeza de que o equipamento vai reagir na velocidade do seu reflexo, sem hesitar.

E como todo bom quarto gamer pede um ambiente mais escurinho para entrar no clima do seu game favorito, a tela precisa acompanhar, e é aqui que o OLED brilha — ou melhor, escurece. Com o "True Black", os pretos são absolutos e o contraste é infinito, para que ao explorar masmorras sombrias, becos escuros ou o breu do espaço em galáxias distantes, você não veja aquele brilho cinzento de fundo. Você vê o jogo, com cores vibrantes que saltam da tela, criando uma imersão tão profunda que fica fácil esquecer o calor que faz lá fora.

"Quem joga sabe que o quarto ou escritório do gamer é seu verdadeiro santuário, especialmente no verão. A gente quer fugir do sol e entrar de cabeça no game", comenta Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Brasil. "Quando falamos de 'desempenho frio' aqui, é sobre aquela sensação de controle total. É ter um monitor que não falha, que entrega uma imagem perfeita e te deixa focado apenas em vencer ou em curtir a história, no conforto do seu espaço favorito da casa."

A LG traz opções para cada tipo de jogador que vai hibernar neste verão. Para quem quer se sentir dentro de um cockpit ou mergulhar em um mapa gigante, o LG GX9 (45GX950A), com sua tela curva enorme de 45 polegadas e resolução 5K2K, abraça sua visão periférica. Já para quem busca velocidade pura para o cenário competitivo, o LG 27GS95QE é a escolha certa, combinando 240Hz com uma nitidez absurda.

Para garantir que nada quebre o clima, os monitores contam com um acabamento Matte (antirreflexo), para que as luzes do seu teclado ou do gabinete não atrapalhem a visão. Neste verão, a regra é fechar as cortinas e fugir do calor mergulhado no seu universo favorito com a imersão e precisão da linha de monitores LG UltraGear OLED.

LG na CES 2026: o futuro em sintonia com você

A CES 2026 foi o palco da visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque foi a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estendeu do conceito de "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial deu forma a essa visão.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2865679/Equipe_seu_quarto_gamer_com_LG_UltraGear_OLED_e_fuja_do_calor_com_imers_o_e_precis_o.jpg

FONTE LG Electronics Brasil