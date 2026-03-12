LG revela nova era do lar com AI e Inteligência Afetiva

LG exibe durante InnoFest 2026 ecossistema integrado que usa AI avançada para antecipar necessidades e cuidar do bem-estar das famílias de forma proativa

SÃO PAULO, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Mais do que automatizar tarefas, a tecnologia do futuro deve compreender e acolher as dinâmicas de quem vive na casa, e foi com essa premissa que a LG Electronics reforçou o conceito de "Inteligência Afetiva" durante a InnoFest LATAM 2026, evento focado em inovações para a América Latina, realizado nesta semana no México. A LG demonstrou como a evolução do seu ecossistema conectado transforma a residência em um ambiente responsivo, onde a AI trabalha de forma silenciosa e intuitiva para proporcionar conforto, segurança e mais tempo livre para as famílias.

O foco da nova geração de soluções da LG é abandonar a ideia de que o usuário precisa "controlar" a tecnologia por meio de menus complexos ou comandos engessados. O lar moderno, concebido sob o tema "Life, Innovation Flows Forward", opera de maneira fluida. Por meio da plataforma ThinQ® potencializada por Grandes Modelos de Linguagem (LLM), os consumidores agora podem conversar com suas casas de forma natural, pois a AI entende o contexto das interações e ajusta o ambiente instantaneamente — desde preparar a climatização e a iluminação para um momento de relaxamento até gerenciar o uso eficiente de energia dos eletrodomésticos com base na rotina dos moradores.

"Nossa visão de Inteligência Afetiva transforma a tecnologia em uma aliada atenta e cuidadosa dentro de casa", explica Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil. "Quando uma lavadora com AI reconhece a delicadeza de uma peça especial, ou quando a geladeira ajusta seu funcionamento para manter o alimento fresco por mais tempo, estamos entregando muito mais do que conveniência. Desenhamos um ecossistema inteligente que abraça a rotina dos lares modernos, oferecendo um conforto genuíno e a tranquilidade necessária para que as pessoas possam dedicar seu tempo à família, que na prática é o que realmente importa."

Nesse cenário de integração total, os produtos deixam de funcionar de forma isolada e passam a colaborar entre si. O serviço ThinQ® Care, que acaba de ter sua disponibilidade expandida na região, exemplifica essa mudança ao realizar um monitoramento constante e preditivo de todo o ecossistema. A AI diagnostica possíveis necessidades de manutenção preventiva e sugere os melhores padrões de uso, garantindo a durabilidade dos aparelhos sem que o consumidor precise se preocupar.

Na prática, a Inteligência Afetiva se manifesta no cuidado com as particularidades do dia a dia. As novas linhas de lavanderia, equipadas com sensores avançados, não apenas limpam as roupas, mas identificam o peso e a textura dos tecidos para proteger as fibras contra o desgaste. Na cozinha, as geladeiras otimizam a conservação dos alimentos mapeando os horários de maior abertura de portas, operando em total sinergia com outros dispositivos de Home Solutions da LG.

*Algumas funcionalidades mencionadas podem variar de acordo com o modelo e a região. Recomendamos verificar as especificações de cada produto para confirmar a disponibilidade dos recursos. Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

