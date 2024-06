ERM e OPTEL fazem parceria para aprimorar visibilidade e relatórios da cadeia de abastecimentos

CIDADE DE QUEBEC, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A OPTEL, líder global em soluções de rastreabilidade ponta a ponta, anunciou uma parceria estratégica com a ERM, a maior consultoria especializada em sustentabilidade do mundo. Esta parceria visa combinar esforços para fornecer às empresas maior visibilidade da cadeia de abastecimento e capacidades de elaboração de relatórios, ao mesmo tempo que acelera a sua integração de sustentabilidade.

A parceria foi desenvolvida à medida que as empresas enfrentam uma pressão crescente para monitorizar e reportar o desempenho da sua cadeia de abastecimento de acordo com os novos regulamentos ambientais, como o Regulamento de Desflorestação da UE (EUDR), a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa da UE (CSRD), o Mecanismo de Ajuste de Carbono nas Fronteiras (CBAM) e o Passaporte Digital de Produto (DPP).

Ao integrar a tecnologia avançada de rastreabilidade da OPTEL com a experiência da ERM em sustentabilidade corporativa e de produtos, a parceria não só permitirá que os clientes cumpram os seus requisitos regulamentares, mas também irá ajudá-los a impulsionar melhorias de desempenho em todas as suas cadeias de fornecimento em apoio aos objetivos de sustentabilidade.

Florent Bouguin, Diretor de Tecnologia (CTO) do Grupo OPTEL, afirmou: "Esta parceria com a ERM reforça a nossa missão de promover a transparência e a sustentabilidade da cadeia de abastecimento. Ao integrar as tecnologias de rastreabilidade da OPTEL com a experiência em sustentabilidade da ERM, capacitamos os clientes a superar as expectativas regulatórias e a atingir seus objetivos de sustentabilidade de forma eficiente. "

Annette Koehler, líder de sustentabilidade e circularidade de produtos da ERM, disse: "Ao aproveitar os recursos digitais avançados da OPTEL, esta parceria permitirá que as organizações incorporem maior visibilidade e transparência em suas cadeias de abastecimento, ao mesmo tempo em que atendem às crescentes demandas de requisitos de relatórios."

Kushal Mashru, Chefe de Parcerias Estratégicas da ERM, disse: "Nossos clientes estão recorrendo cada vez mais à ERM para ajudá-los a impulsionar o desempenho da cadeia de abastecimento e demonstrar a sustentabilidade de seus produtos."

"Nossa parceria com a OPTEL reflete nosso compromisso em desenvolver um ecossistema de parceiros que se alinhe às necessidades de nossos clientes. Esperamos trabalhar juntos para ajudar as empresas a otimizar suas cadeias de fornecimento de acordo com as crescentes expectativas dos clientes e os requisitos regulatórios."

Sobre a OPTEL

Há 35 anos, o Grupo OPTEL desenvolve tecnologias de rastreabilidade para indústrias que incluem farmacêutica, metais e minerais, baterias, alimentos e bebidas, agroquímicos e CPG. Da matéria-prima ao consumidor, nossas soluções garantem a conformidade regulatória e otimizam o desempenho da cadeia de abastecimento. Optchain, nossa plataforma de visibilidade da cadeia de abastecimentos, oferece suporte à conformidade ESG e ciclos de vida transparentes dos produtos. TrackSafe fornece soluções de fabricação com sistemas de serialização, agregação e visão de IA, enquanto a Verify Brand se concentra na rastreabilidade downstream, conformidade governamental e prevenção de falsificação. Confiável em todo o mundo, a OPTEL rastreia bilhões de produtos anualmente de marcas líderes. Fundada em 1989, a OPTEL é uma Empresa Certificada B com sede no Canadá, com instalações na Alemanha, Irlanda, Índia e Brasil.





Para obter mais informações, acesse optelgroup.com e siga-nos nas redes sociais: LinkedIn, Youtube, Twitter.

Sobre a ERM

A sustentabilidade é o nosso negócio.

Como a maior consultoria especializada em sustentabilidade do mundo, a ERM estabelece parcerias com clientes para operacionalizar a sustentabilidade em ritmo e escala, implementando uma combinação única de transformação estratégica e capacidades de entrega técnica. Esta abordagem ajuda os clientes a acelerar a integração da sustentabilidade em todos os níveis dos seus negócios.

Com mais de 50 anos de experiência, a equipe diversificada de mais de 8.000 especialistas da ERM em 40 países e territórios ajuda os clientes a criar soluções inovadoras para os seus desafios de sustentabilidade, desbloqueando oportunidades comerciais que satisfazem as necessidades de hoje, preservando oportunidades para as gerações futuras.

Saiba mais aqui.

