ERM und OPTEL tun sich zusammen, um die Transparenz und Berichterstattung in Lieferketten zu verbessern

QUEBEC STADT, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- OPTEL, ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Rückverfolgbarkeitslösungen, hat eine strategische Partnerschaft mit ERM, der weltweit größten spezialisierten Beratungsfirma im Bereich Nachhaltigkeit, bekannt gegeben. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Anstrengungen zu bündeln, um Unternehmen mehr Transparenz in der Lieferkette und bessere Berichtsfunktionen zu bieten und gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsintegration zu beschleunigen.

Die Partnerschaft wurde aufgebaut, da Unternehmen zunehmendem Druck ausgesetzt sind, um ihre Lieferkettenleistung in Übereinstimmung mit neuen Umweltvorschriften wie der EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR), der EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD), dem CO₂-Grenzausgleichssystem (CBAM) und dem digitalen Produktpass (DPP) zu überwachen und Meldungen darüber zu erstatten.

Durch die Integration der fortschrittlichen Rückverfolgbarkeitstechnologie von OPTEL mit der Expertise von ERM in den Bereichen Unternehmens- und Produktnachhaltigkeit wird die Partnerschaft es den Kunden nicht nur ermöglichen, ihre gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sondern ihnen auch dabei helfen, Leistungsverbesserungen in ihren Lieferketten zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben.

Florent Bouguin, CTO der OPTEL Group, dazu: „Diese Partnerschaft mit ERM stärkt unsere Mission, die Transparenz und Nachhaltigkeit von Lieferketten zu fördern. Durch die Verknüpfung der Rückverfolgbarkeitstechnologien von OPTEL mit der Expertise von ERM im Bereich der Nachhaltigkeit können unsere Kunden die regulatorischen Erwartungen übertreffen und ihre Nachhaltigkeitsziele effizient erreichen."

Annette Koehler, Product Sustainability and Circularity Lead bei ERM, erklärt: „Dank der Nutzung der fortschrittlichen digitalen Funktionen von OPTEL wird diese Partnerschaft es Unternehmen ermöglichen, mehr Sichtbarkeit und Transparenz in ihre Lieferketten zu bringen und gleichzeitig die steigenden Anforderungen der Meldepflichten zu erfüllen."

Kushal Mashru, Head of Strategic Partnerships bei ERM, fügt hinzu: „Unsere Kunden wenden sich zunehmend an ERM, um sich dabei unterstützen zu lassen, die Leistung ihrer Lieferkette zu steigern und die Nachhaltigkeit ihrer Produkte nachzuweisen.

Unsere Partnerschaft mit OPTEL spiegelt unser Engagement für die Entwicklung eines Partner-Ökosystems wider, das auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Lieferketten im Einklang mit den steigenden Kundenerwartungen und gesetzlichen Anforderungen zu optimieren."

Über OPTEL

Seit 35 Jahren entwickelt die OPTEL Group Rückverfolgbarkeitstechnologien für Branchen wie Pharmazeutika, Metalle und Mineralien, Batterien, Lebensmittel und Getränke, Agrochemikalien und Verbrauchsgüter. Vom Rohstoff bis zum Verbraucher gewährleisten unsere Lösungen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und optimieren die Leistung der Lieferkette. Optchain, unsere Plattform für mehr Transparenz in der Lieferkette, unterstützt die USG-Compliance und transparente Produktlebenszyklen. TrackSafe bietet Fertigungslösungen mit Serialisierungs-, Aggregations- und KI-Bildverarbeitungssystemen, während sich Verify Brand auf die nachgelagerte Rückverfolgbarkeit, die Einhaltung behördlicher Vorgaben und die Verhinderung von Fälschungen konzentriert. OPTEL genießt weltweit Vertrauen und verfolgt jährlich Milliarden von Produkten für führende Marken. Das im Jahr 1989 gegründete Unternehmen OPTEL ist eine zertifizierte B Corporation (Benefit Corporation) mit Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in Deutschland, Irland, Indien und Brasilien.





Für weitere Informationen besuchen Sie optelgroup.com/de/ und folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, YouTube, Twitter.

Über ERM

Nachhaltigkeit ist unser Geschäft.

Als weltweit größte spezialisierte Beratungsfirma im Bereich Nachhaltigkeit arbeitet ERM mit Kunden zusammen, um Nachhaltigkeit schnell und skalierbar zu operationalisieren und dabei eine einzigartige Kombination aus strategischer Transformation und technischen Lieferfähigkeiten einzusetzen. Dieser Ansatz verhilft Kunden zur beschleunigten Integration von Nachhaltigkeit auf allen Ebenen ihres Unternehmens.

Mit über 50 Jahren Erfahrung unterstützt das vielfältige Team von ERM mit mehr als 8.000 Experten in 40 Ländern und Gebieten Kunden dabei, innovative Lösungen für ihre Nachhaltigkeitsherausforderungen zu entwickeln und kommerzielle Möglichkeiten zu erschließen, welche den heutigen Bedürfnissen gerecht werden und gleichzeitig die Chancen für zukünftige Generationen erhalten.

Hier erfahren Sie mehr.

KONTAKT: Marie-Pier Gignac, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2443115/Optel_Group_ERM_and_OPTEL_partner_to_advance_supply_chain_visibi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2443114/Optel_Group_ERM_and_OPTEL_partner_to_advance_supply_chain_visibi.jpg