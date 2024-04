Esaote Group: Assembleia de Acionistas aprova demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023

As receitas consolidadas aumentaram para €273,2 milhões (+6,5%), o EBITDA foi de € 41,7 milhões (+24,5%); o EBIT aumentou para €13,4 milhões e o lucro líquido aumentou para €6,2 milhões.

As vendas aumentaram em todas as linhas de negócios, especialmente no segmento de ultrassom (+9,7%). Segundo ano consecutivo de recorde de vendas para MRI (+3,3%).

Fase de expansão contínua: crescimento médio anual de 7,6% nos últimos 4 anos.

A Esaote está firmemente entre os principais fabricantes de imagens médicas do mundo, com uma estratégia focada em inovação, qualidade, pessoas e diferenciação do portfólio de produtos.

Presença reforçada nos mercados internacionais, que representam 64,5% da receita total. Investiu 32,9 milhões de euros em P&D. Compromisso contínuo com a sustentabilidade.

GÊNOVA, Itália, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Assembleia de Acionistas da Esaote S.p.A., reunida hoje em Gênova, aprovou as demonstrações financeiras da empresa em 31.12.2023.

Todos os principais números consolidados do Grupo para o ano fiscal de 2023 aumentaram: Receita líquida de vendas de € 273,2 milhões (+6,5% em 2022); EBITDA de € 41,7 milhões (+24,5% em 2022); Lucro operacional do grupo de € 13,4 milhões, (+43% em 2022); Lucro líquido consolidado de € 6,2 milhões, quadruplicado em relação a 2022 (€ 1,2 milhões de euros).

Franco Fontana Esaote CEO and Eugenio Biglieri Esaote COO

"Os resultados do ano fiscal de 2023 confirmam progressos adicionais do Grupo, que continua se expandindo, como evidenciado pelo crescimento médio anual de 7,6% que alcançamos nos últimos quatro anos – comentou Franco Fontana, CEO da Esaote S.p.A. A solidez do negócio, que está crescendo em todas as linhas de produtos, o processo de otimização de custos e o foco nos processos de produção, o investimento contínuo em P&D para a introdução de novos produtos e tecnologias, colocam a Esaote entre os líderes mundiais em imagens médicas. Apesar de um cenário econômico global complexo, olhamos para o futuro com confiança, confirmando nossa estratégia focada em inovação, qualidade, pessoas, diferenciação de portfólio de produtos e crescimento em mercados de alto potencial."

Durante o ano de 2023, o Grupo Esaote aumentou ainda mais seu investimento em P&D em 9,8%, o que representa € 32,9 euro, 12% do volume de negócios.

Resultados importantes foram alcançados em sistemas de ultrassom, cujas receitas aumentaram em 9,7%, permitindo que o Grupo adquirisse importantes participações de mercado em áreas e segmentos estratégicos. O crescimento da receita foi impulsionado pelos novos sistemas de ultrassom de carrinho de alta qualidade, em particular o MyLabTMX90 lançado no início de 2023, que permitiu ao Grupo entrar com sucesso em segmentos de mercado tecnologicamente competitivos.

2023 foi um ano extremamente positivo para o setor de ressonância magnética dedicada e aberta, que cresceu 3,3% e registrou o novo recorde de vendas na história da Esaote:: O sistema de ímã aberto Magnifico Open "corpo total" impulsionou o crescimento da receita ao atrair interesse em todos os mercados, graças à sua exclusividade. O sucesso está ligado à integridade da linha de produtos da Esaote, que combina excelente qualidade de imagem em aplicações musculoesqueléticas com facilidade de instalação, conforto do paciente e baixo consumo de energia.

O setor de TI médica – desenvolvimento de software para gerenciamento de processos de diagnóstico e software de análise quantitativa para aplicações cardiovasculares – com um aumento nas vendas de 3,2%, continuou seu caminho de crescimento com base na capacidade de gerar demanda para a transformação digital da saúde.

Para a Esaote, os mercados internacionais representam 64,5% da receita total, a saber: Europa Ocidental (17,7%), América do Norte (13,1%) e China (8,5%). Crescimento significativo das vendas na América Latina e APAC.

No final de 2023, o Grupo conta com cerca de 1.250 funcionários, mais da metade dos quais na Itália. O processo de aprimoramento dos recursos internos continua com a criação de programas de treinamento contínuo acompanhados de ferramentas de suporte ao bem-estar. O compromisso com a sustentabilidade continua em todas as áreas ESG.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2394206/Esaote_Biglieri_Fontana.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2327879/Esaote_Logo.jpg

FONTE Esaote S.p.A.