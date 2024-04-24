Esaote Group：股東大會批准截至 2023 年 12 月 31 日的財務報表
24 4月, 2024, 18:00 CST
- 合併營業額達 2.732 億歐元（增長 6.5%），EBITDA 為 4,170 萬歐元（增長 24.5%）；EBIT 增至 1,340 萬歐元，淨利潤高達 620 萬歐元。
- 所有業務領域的銷售額均有增長，尤其是超聲波部門（增長 9.7%）。 MRI 連續第二年創下銷售紀錄（增長 3.3%）。
- 持續擴展階段：過去 4 年的平均年增長率為 7.6%。
- Esaote 堅定地成為其中一家全球領先的醫學影像製造商，其策略專注於創新、質量、人才和產品組合差異化。
- 在國際市場的影響力增強，佔總收入的 64.5%。 在研發方面投資了 3,290 萬歐元。持續致力於可持續發展。
意大利熱拿亞2024年4月24日 /美通社/ -- Esaote S.p.A. 股東大會今日在熱那亞召開，批准了公司截至 2023 年 12 月 31 日的財務報表。
集團的所有主要綜合數字在 2023 財政年度均有所增長：凈銷售收入為 2.732 億歐元（較 2022 年增長 6.5%）；EBITDA 為 4,170 萬歐元（較 2022 年增長 24.5%）；集團營業收入為 1,340 萬歐元， （較 2022 年增長 43%）；綜合淨利潤為 €620 萬，是 2022 年（€120 萬）的四倍。
Esa ote S.p.A. 行政總裁 Franco Fontana 評論道： 「2023 財政年度的業績證實了集團的進一步進展，集團持續增長，在過去四年實現了 7.6％ 的平均年增長率。所有產品領域的業務都穩健增長、成本優化過程和對生產流程的關注、持續投資研發以引進新產品和技術，使 Esaote 成為全球醫學影像領域的領導者之一。儘管全球經濟情況複雜，但我們仍對未來充滿信心，確認將我們的策略專注於創新、品質、人才、產品組合差異化，以及在高潛力市場的增長。」
在 2023 年，Esaote Group 將對研發的投資進一步增加 9.8%，達到 3,290 萬歐元，佔營業額的 12%。
超聲波系統取得重要成果，其收入增長 9.7%，使集團在戰略領域和細分中獲得重要的市場份額。營業額增長得益於新的高端車載式超聲波系統，特別是在 2023 年初推出的 MyLabTMX90，這讓集團成功打入技術競爭激烈的市場細分。
2023 年對於專門開放式 MRI 部門來說是非常積極的一年，該部門增長了 3.3%，並創下 Esaote 歷史上的新銷售紀錄：Magnifico Open「全身」開放式磁性系統藉著其獨特性吸引所有市場的興趣，從而促進收入增長。這項成功與 Esaote 產品系列的完整性有關，其結合了肌肉骨骼應用中的出色影像質量、安裝簡便、患者舒適度和低能耗的優點。
醫療資訊科技部門（開發用於診斷流程管理的軟件和用於心血管應用的定量分析軟件） 銷售額增長了 3.2%，繼續以能夠引發醫療數碼轉型需求的能力為基礎保持增長軌跡。
對 Esaote 而言，國際市場佔總收入的 64.5%，細分為：西歐 (17.7%)，北美 (13.1%) 和中國 (8.5%)。拉丁美洲和亞太地區的銷售額增長顯著。
截至 2023 年底，集團擁有約 1250 名員工，其中超過一半在意大利。集團會繼續進行加強內部資源的過程，建立持續培訓計劃，以及福利支援工具。在所有 ESG 領域都持續堅守可持續發展的承諾。
SOURCE Esaote S.p.A.
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