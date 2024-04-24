Esaote Group：股東大會批准截至 2023 年 12 月 31 日的財務報表

Esa ote S.p.A. 行政總裁 Franco Fontana 評論道： 「2023 財政年度的業績證實了集團的進一步進展，集團持續增長，在過去四年實現了 7.6％ 的平均年增長率。所有產品領域的業務都穩健增長、成本優化過程和對生產流程的關注、持續投資研發以引進新產品和技術，使 Esaote 成為全球醫學影像領域的領導者之一。儘管全球經濟情況複雜，但我們仍對未來充滿信心，確認將我們的策略專注於創新、品質、人才、產品組合差異化，以及在高潛力市場的增長。」

在 2023 年，Esaote Group 將對研發的投資進一步增加 9.8%，達到 3,290 萬歐元，佔營業額的 12%。

超聲波系統取得重要成果，其收入增長 9.7%，使集團在戰略領域和細分中獲得重要的市場份額。營業額增長得益於新的高端車載式超聲波系統，特別是在 2023 年初推出的 MyLabTMX90，這讓集團成功打入技術競爭激烈的市場細分。

2023 年對於專門開放式 MRI 部門來說是非常積極的一年，該部門增長了 3.3%，並創下 Esaote 歷史上的新銷售紀錄：Magnifico Open「全身」開放式磁性系統藉著其獨特性吸引所有市場的興趣，從而促進收入增長。這項成功與 Esaote 產品系列的完整性有關，其結合了肌肉骨骼應用中的出色影像質量、安裝簡便、患者舒適度和低能耗的優點。

醫療資訊科技部門（開發用於診斷流程管理的軟件和用於心血管應用的定量分析軟件） 銷售額增長了 3.2%，繼續以能夠引發醫療數碼轉型需求的能力為基礎保持增長軌跡。

對 Esaote 而言，國際市場佔總收入的 64.5%，細分為：西歐 (17.7%)，北美 (13.1%) 和中國 (8.5%)。拉丁美洲和亞太地區的銷售額增長顯著。

截至 2023 年底，集團擁有約 1250 名員工，其中超過一半在意大利。集團會繼續進行加強內部資源的過程，建立持續培訓計劃，以及福利支援工具。在所有 ESG 領域都持續堅守可持續發展的承諾。

SOURCE Esaote S.p.A.