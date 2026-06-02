Espaço inspirado no universo do futebol chega ao Shopping Pátio Paulista

O Espaço adidas reúne troca de figurinhas, jogos interativos, exposição de camisetas e outras experiências. Acesso gratuito.

SÃO PAULO, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Para os fãs de futebol, o Shopping Pátio Paulista preparou uma programação especial em parceria com a adidas. Até 19 de julho, o espaço temático reúne diferentes ações associadas ao esporte - tais como brincadeiras de chute ao gol, estações de videogame com partidas de futebol entre os participantes, mesas de pebolim e uma área expositiva com camisas de seleções e a bola Trionda.

Detalhe do espaço com várias atrações sobre futebol/Foto Acervo Pátio Paulista

"Buscamos criar um ambiente de convivência para que clientes possam levar seus álbuns oficiais, trocar figurinhas entre si e compartilhar momentos de diversão de forma leve e descontraída. O espaço foi pensado para estimular a interação entre diferentes públicos, reunindo crianças, jovens e adultos em torno de uma tradição que atravessa gerações", conta Taciana Melo, gerente de marketing do Shopping Pátio Paulista.

A entrada é gratuita, mediante resgate antecipado pelo aplicativo Iguatemi One.

Serviço

Espaço adidas – Shopping Pátio Paulista, piso Jardins

(Rua 13 de Maio, 1947 – próximo à Avenida Paulista, São Paulo, SP)

Até 19 de julho, de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Entrada gratuita mediante resgate de ingresso no aplicativo Iguatemi One

Atividades previstas:

Espaço para troca de figurinhas

Chute ao gol

Estações de videogame com jogos de futebol

Mesas de pebolim

Espaço expositivo com camisas e bolas

Mais sobre o Pátio Paulista - Inaugurado em novembro de 1989, o Shopping Pátio Paulista recebe hoje paulistas vindos de todas as partes da cidade – e do país – graças à sua localização privilegiada: em plena avenida Paulista, com fácil acesso por metrô e grandes avenidas. São cerca de 300 operações, distribuídas em sete pisos, entre vestuário, alimentação, serviços, entretenimento e lazer, com três pisos de estacionamento. Na sua fachada, um relógio de mais de 5 metros de altura é referência para toda São Paulo.

Para mais informações, www.iguatemi.com.br/shoppingpatiopaulista e em @patiopaulistashopping (instagram).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993508/Shopping_Patio_Paulista.jpg

FONTE Shopping Pátio Paulista