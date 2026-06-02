Espaço inspirado no universo do futebol chega ao Shopping Pátio Paulista

Notícias fornecidas por

Shopping Pátio Paulista

02 jun, 2026, 18:44 GMT

O Espaço adidas reúne troca de figurinhas, jogos interativos, exposição de camisetas e outras experiências.  Acesso gratuito.

SÃO PAULO, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Para os fãs de futebol, o Shopping Pátio Paulista preparou uma programação especial em parceria com a adidas. Até 19 de julho, o espaço temático reúne diferentes ações associadas ao esporte - tais como brincadeiras de chute ao gol, estações de videogame com partidas de futebol entre os participantes, mesas de pebolim e uma área expositiva com camisas de seleções e a bola Trionda.

Continue Reading
Detalhe do espaço com várias atrações sobre futebol/Foto Acervo Pátio Paulista
Detalhe do espaço com várias atrações sobre futebol/Foto Acervo Pátio Paulista

"Buscamos criar um ambiente de convivência para que clientes possam levar seus álbuns oficiais, trocar figurinhas entre si e compartilhar momentos de diversão de forma leve e descontraída. O espaço foi pensado para estimular a interação entre diferentes públicos, reunindo crianças, jovens e adultos em torno de uma tradição que atravessa gerações", conta Taciana Melo, gerente de marketing do Shopping Pátio Paulista.

A entrada é gratuita, mediante resgate antecipado pelo aplicativo Iguatemi One.

Serviço
Espaço adidas – Shopping Pátio Paulista, piso Jardins
(Rua 13 de Maio, 1947 – próximo à Avenida Paulista, São Paulo, SP)
Até 19 de julho, de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h
Entrada gratuita mediante resgate de ingresso no aplicativo Iguatemi One

Atividades previstas:

  • Espaço para troca de figurinhas
  • Chute ao gol
  • Estações de videogame com jogos de futebol
  • Mesas de pebolim
  • Espaço expositivo com camisas e bolas

Mais sobre o Pátio Paulista - Inaugurado em novembro de 1989, o Shopping Pátio Paulista recebe hoje paulistas vindos de todas as partes da cidade – e do país – graças à sua localização privilegiada: em plena avenida Paulista, com fácil acesso por metrô e grandes avenidas. São cerca de 300 operações, distribuídas em sete pisos, entre vestuário, alimentação, serviços, entretenimento e lazer, com três pisos de estacionamento.  Na sua fachada, um relógio de mais de 5 metros de altura é referência para toda São Paulo.

Para mais informações, www.iguatemi.com.br/shoppingpatiopaulista e em @patiopaulistashopping (instagram).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993508/Shopping_Patio_Paulista.jpg 

FONTE Shopping Pátio Paulista

Da mesma fonte

Shopping Pátio Paulista Realiza Campanha Compre-Ganhe e Sorteia um Carro SUV Híbrido

Shopping Pátio Paulista Realiza Campanha Compre-Ganhe e Sorteia um Carro SUV Híbrido

Desde esta segunda-feira, 1º de dezembro, as compras realizadas no Shopping Pátio Paulista podem valer um Mitsubishi Outlander PHEV e um Panettone...
IGUATEMI ONE, PROGRAMA DE FIDELIDADE DA IGUATEMI S.A., CHEGA AO SHOPPING PÁTIO PAULISTA

IGUATEMI ONE, PROGRAMA DE FIDELIDADE DA IGUATEMI S.A., CHEGA AO SHOPPING PÁTIO PAULISTA

Desde deste mês de novembro, o Shopping Pátio Paulista oferece uma nova forma de conexão com seus clientes, com Iguatemi One, programa de...
More Releases From This Source