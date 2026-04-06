Esports iFrame, eFutebol e muita inovação: descubra o ecossistema completo de apostas em esports da Oddin.gg no BiS SiGMA Americas 2026

SÃO PAULO, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Uma ferramenta que permite aos usuários acompanhar partidas de CS2 e Dota 2 em tempo real com replays, visão de raio-X e visão aérea. Simuladores de futebol, basquete e futebol americano 1x1 com conteúdo de apostas em ritmo acelerado, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Odds Feed de Esports e gestão de risco especializada. Estes são alguns dos produtos inovadores que estarão em exibição no BiS SiGMA Americas 2026, de 6 a 9 de abril, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

A empresa por trás dessas soluções é a Oddin.gg, fornecedora líder mundial de apostas em esports B2B, que traz seu ecossistema completo de produtos e serviços para o maior evento de iGaming da América Latina. Com um iFrame certificado para operar no mercado regulamentado do Brasil, a Oddin.gg será representada por dois de seus principais executivos regionais em painéis estratégicos durante o evento, que deve atrair 18.500 participantes.

No dia 7 de abril, das 14h40 às 15h25, Mauricio Lima, Brazil Market Lead da Oddin.gg, participará do painel "Esports: entre a paixão dos fãs e os interesses do mercado" ao lado de Rafael Rebelo (Grupo H2), Stefano Bertagnoni (LOUD) e Márcio Zuba (Ministério do Esporte do Brasil). A discussão abordará como equilibrar crescimento, engajamento e sustentabilidade dentro do ecossistema brasileiro. No dia 9 de abril, das 16h20 às 17h05, Juan Matias Mendez, Sr. Business Development Manager LATAM, participará do painel "Copa do Mundo e Esports: convergências, sinergias e o futuro das apostas digitais" com Taise Jupiter (BETBY) e Carlos Gama (Assespro-RJ) e Leandro Valentim (Player1 Gaming Group).

Entre os destaques do portfólio que a Oddin.gg apresentará no evento estão seus eSims – simuladores PvP (jogador contra jogador) com jogadores reais em disciplinas como eFootball, eBasketball e eTouchdown, além de duelos de CS2 e Dota 2, gerando dezenas de milhares de partidas por mês em um formato ininterrupto. Outro diferencial importante é o BetPeek, cuja integração já comprovou aumentar o tempo médio de sessão em 7 minutos e impulsionar a interação em até três vezes em comparação com transmissões convencionais. Detentora da certificação do iFrame junto a Secretaria de Prêmios e Apostas, a Oddin.gg convida operadores e profissionais do setor a vivenciarem de perto o futuro das apostas em esports.

FONTE Oddin.gg