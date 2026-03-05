Investimentos em projetos sociais é alternativa para as apostas reguladas no Brasil

RIO DE JANEIRO, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O SBC Summit Rio, principal evento da indústria de apostas esportivas e jogos no Brasil, sediou nesta quarta-feira (4/3) o painel "Do local ao nacional: a força social das apostas reguladas". A discussão, que tratou o potencial do mercado regulado para gerar impacto social positivo, reuniu um time de especialistas do setor. O debate contou com a participação de Maurício Lima, líder da Oddin.gg no Brasil, Felipe Fraga, Chief Business Officer da EstrelaBet, e Amilton Noble, CEO da Hebara. A mediação ficou a cargo de Martin Lycka, vice-presidente de Assuntos Públicos da Oddin.gg.

O potencial de investimento do mercado de apostas em projetos sociais que promovem o desenvolvimento de jovens em comunidades foi defendido por Mauricio Lima. Com vasta experiência na indústria de games e esports, o executivo destacou a importância da colaboração entre o setor privado e a sociedade. "É fundamental que os operadores percebam a oportunidade de criar alternativas de investimento em projetos sociais. A Diverse Games e a Afro Games, por exemplo, são entidades relevantes que já desenvolvem jovens em comunidades do Rio e de São Paulo. Precisamos que as empresas sigam investindo para continuar a qualificação desses jovens, preparando-os para o mercado de trabalho", afirmou Lima.

Com mais de 15 anos de experiência em regulação e jogo responsável, Martin Lycka trouxe uma perspectiva global ao debate. Ele ressaltou que, apesar dos desafios, o setor de apostas já gera impactos positivos para o Brasil e precisa de atenção para se desenvolver de forma sustentável. "A conclusão primordial que tiramos foi o reconhecimento de que esse setor está se desenvolvendo rapidamente. Ainda assim, como destacou nosso colega palestrante Adilson Noble, ele é como um bebê que começou a engatinhar. Portanto, é preciso cuidar desse 'bebezinho' para que amadureça da forma que todos desejam", analisou Lycka.

O painel no SBC Summit Rio posicionou-se como uma oportunidade para aprofundar o diálogo sobre como a regulamentação pode transformar o setor de apostas em um motor de desenvolvimento social e econômico para o país. A discussão se consolidou como um dos pontos altos do evento, reforçando o compromisso da indústria com a construção de um mercado mais seguro, transparente e benéfico para toda a sociedade brasileira.

FONTE Oddin.gg