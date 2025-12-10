Essity destaca avanços ambientais com 98% dos resíduos de produção reciclados na planta de Jarinu

Com práticas voltadas à economia circular, eficiência energética e engajamento interno, companhia amplia ações para reduzir impactos e gerar valor socioambiental.

SÃO PAULO, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em meio às discussões sobre práticas corporativas sustentáveis e ao avanço de políticas ambientais no Brasil, a Essity, líder global em higiene e saúde, em seu compromisso de promover o bem-estar das pessoas e do planeta, intensifica iniciativas para reduzir a geração de resíduos e ampliar o reaproveitamento de materiais em sua operação no país. Na fábrica de Jarinu, município da Região Metropolitana de Jundiaí (SP), 98% dos resíduos industriais gerados no processo produtivo são reciclados. Entre janeiro e outubro de 2025, 1.570 toneladas de materiais foram destinadas à reciclagem, por meio de parcerias com empresas especializadas.

Planta da Essity em Jarinu recicla 98% dos resíduos industriais e amplia ações ambientais DIVULGAÇÃO ESSITY

Segundo Ricardo Dias, Site Manager da Essity em Jarinu, o avanço nos indicadores de reciclagem é resultado de melhorias contínuas no processo produtivo e do engajamento das equipes. "Nos últimos anos, trabalhamos com o objetivo de reciclar tudo o que geramos. Hoje, além de encaminhar praticamente todos os resíduos para reaproveitamento, fortalecemos uma cultura interna voltada ao uso responsável dos recursos", destaca.

Um exemplo das iniciativas de reciclagem realizadas pela companhia é a parceria estratégica com uma fabricante de produtos para pets que aproveita resíduos da produção da marca TENA, número 1 mundial em produtos para incontinência urinária em adultos. Esses materiais são transformados em itens como tapetes higiênicos e recipientes de ração e água. Caso não fossem aproveitados, esses resíduos seriam enviados para aterros sanitários.

Esses avanços também são apoiados por ações permanentes de engajamento interno, que incluem conversas, treinamentos, atividades de conscientização e integração com parceiros locais. O objetivo é ampliar o entendimento dos colaboradores sobre o ciclo dos materiais, incentivar hábitos mais conscientes e reforçar o papel de cada área na redução do impacto ambiental.

A fábrica de Jarinu desenvolve, também, iniciativas paralelas para ampliar a eficiência ambiental, entre elas o plano de aterro zero, atualmente em fase de estruturação. O projeto deverá evitar o envio de cerca de 50 toneladas anuais de resíduos para aterros sanitários, com foco especialmente em duas categorias: resíduo comum (material não reciclável e não perigoso) e entulho. A iniciativa integra o avanço da Essity rumo a uma operação cada vez mais alinhada aos princípios da economia circular e ao uso responsável de recursos.

A modernização energética também representa um avanço relevante. Toda a área logística, de cerca de 20 mil metros quadrados, passou a operar com lâmpadas automáticas, que acionam ou reduzem a intensidade conforme a movimentação no espaço. O sistema recebeu investimento de R$ 1,5 milhão e contribui para o consumo mais eficiente de eletricidade, especialmente em áreas de uso contínuo.

Os resultados obtidos pela unidade de Jarinu se somam ao desempenho global da companhia. Em 2025, a Essity recebeu o selo Platinum da EcoVadis, plataforma internacional que avalia práticas ambientais, sociais e de governança. A empresa alcançou 88 pontos em 100, posicionando-se entre o 1% das companhias com melhor desempenho em sustentabilidade no mundo.

Para Ricardo Dias, gerente da fábrica de Jarinu, o reconhecimento reforça a responsabilidade da operação local em contribuir para metas ambiciosas. "Fazemos parte de um esforço global que olha para o ciclo completo dos produtos, desde a origem das matérias-primas até o fim de vida. Cada avanço regional fortalece a capacidade da Essity de gerar valor real para a sociedade", completa o executivo.

Com metas estruturadas para os próximos anos, a Essity segue ampliando ações voltadas à economia circular, à gestão responsável de recursos e ao desenvolvimento de soluções cada vez mais sustentáveis para o setor de higiene e saúde. A companhia reforça seu compromisso com um modelo de produção alinhado às demandas ambientais e às expectativas de consumidores, parceiros e comunidades.

Sobre a Essity

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842611/FOTO_ESSITY_Planta_da_Essity_em_Jarinu_recicla_98_dos__res_duos_industriais_e_a.jpg

FONTE Essity