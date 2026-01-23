Essity é reconhecida pelo CDP por liderança em sustentabilidade

Empresa integra seleto grupo de 4% das companhias globais com melhor desempenho ambiental, segundo o CDP.

SÃO PAULO, 23 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Essity, líder global de higiene e saúde, foi incluída na "A List" do CDP (Carbon Disclosure Project) em Florestas, em reconhecimento à sua liderança em transparência corporativa e desempenho ambiental. A companhia também recebeu nota A- em Clima, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade.

Avaliada pelo CDP, Essity figura entre as 4% de melhor performance ambiental em nível global. DIVULGAÇÃO ESSITY

Mais de 22 mil empresas de 130 países, representando cerca de dois terços da capitalização de mercado global, participaram do questionário do CDP 2025, que avalia critérios como metas, governança, iniciativas de redução de impactos e engajamento da cadeia de valor. As empresas são classificadas de A a D, e a Essity está entre o seleto grupo de apenas 4% das companhias que alcançaram a Lista A corporativa de 2025.

"Esse reconhecimento do CDP reflete a dedicação da Essity a práticas sustentáveis em toda a nossa cadeia de valor. Nossa ambição de atingir emissões líquidas zero até 2050 e nosso engajamento na iniciativa Science Based Targets desde 2017 continuam sendo centrais em nossa estratégia. Melhorar a vida de mais de um bilhão de pessoas que utilizam nossos produtos diariamente caminha lado a lado com a redução da nossa pegada ambiental", afirma Sahil Tesfu, Diretora Executiva de Estratégia e Sustentabilidade da Essity.

As florestas desempenham um papel fundamental na preservação da biodiversidade e na mitigação das mudanças climáticas. Como compradora global de fibras de madeira virgens e recicladas, a Essity tem o compromisso de garantir que 100% da fibra de madeira utilizada seja certificada, com origem rastreada por sistemas independentes de Cadeia de Custódia, como FSC e PEFC.

A Essity busca alcançar emissões líquidas zero até 2050, com a meta intermediária de reduzir em 35% as emissões em toda a sua cadeia de valor até 2030, incluindo operações próprias, bens e serviços adquiridos, transporte, produtos e resíduos de produção. Embora 2050 seja o objetivo de longo prazo, o foco no curto prazo está em obter reduções mensuráveis até 2030, especialmente nas áreas sob controle direto da empresa. A Essity prioriza os temas de maior impacto e colabora com parceiros para impulsionar avanços em toda a cadeia de valor.

O CDP administra o maior banco de dados ambiental do mundo, e seu processo anual de avaliação é amplamente reconhecido como o principal benchmark global de transparência e desempenho ambiental corporativo.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2024, a Essity teve vendas de aproximadamente 146 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Para mais informações, acesse o site.

