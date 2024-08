Essity expande vendas de absorventes menstruais e chega às farmácias do Brasil

Produtos da marca Libresse passam a ser vendidos em lojas físicas no segundo semestre de 2024

SÃO PAULO, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Essity, líder global em higiene e saúde, em seu objetivo de ser a companhia que mais cresce nas Américas de forma sustentável, expande suas vendas e chega às farmácias do Brasil com absorventes para menstruação, por meio da marca Libresse, uma das lideranças mundiais em proteção íntima. Os produtos, antes exclusivos para as plataformas virtuais da empresa, agora estão disponíveis em lojas físicas das redes Droga Raia e Drogasil, no estado de São Paulo, e Redepharma, na Paraíba e Pernambuco, a partir do segundo semestre de 2024.

Priscila Ramos, Gerente de Marketing da Categoria Femcare da Essity no Brasil, com os produtos Libresse nas farmácias. DIVULGAÇÃO ESSITY

A Essity tem a liderança na categoria de produtos menstruais em diferentes países da América Latina e está presente no mercado há mais de 40 anos. "Atuamos nesse setor em países e conquistamos a confiança dos consumidores. Nosso objetivo é o de alcançar o mesmo prestígio no mercado brasileiro e fazer da marca Libresse mais um caso de sucesso no país, assim como TENA, número um no mundo em incontinência urinária adulta", afirma André Aguiar, diretor da unidade de Bens de Consumo da Essity no Brasil.

A Libresse trabalha com os pilares da educação, diversidade e inclusão para garantir o bem-estar de todas as pessoas que menstruam (meninas, mulheres, homens transexuais e pessoas não binárias). A linha de produtos é completa, abrangendo todas as categorias como com absorventes externos e internos, coletores menstruais, calcinha absorvente, adesivo térmico, itens para o cuidado diário como lenços umedecidos, sabonete íntimo, entre outros. "O período de cuidados menstruais é muito mais amplo do que somente os dias da menstruação. Os produtos da marca, portanto, são voltados para os momentos antes, durante e depois dos dias de fluxo, com o foco no empoderamento de escolhas da consumidora e com respeito à individualidade de cada ciclo menstrual", afirma Priscila Ramos, gerente de marketing da Libresse.

"A experiência com vendas on-line foi essencial para conhecer os hábitos de consumo e as principais necessidades do nosso público. E assim, é possível priorizar a entrega de soluções inovadoras em absorção, saúde e cuidado da pele íntima por meio dos nossos produtos e serviços. Utilizamos, por exemplo, componentes sem alergênicos, fragrâncias e corantes que minimizam irritações, coceiras e alergias", continua Priscila.

Desde julho de 2024, os produtos Libresse já estão disponíveis para venda nas farmácias da rede Droga Raia. "Essa nova etapa em lojas físicas representa um avanço significativo para a Essity, consolidando nossa presença no Brasil e reafirmando o compromisso com a inovação e a qualidade de vida da população", afirma André Aguiar.

COMPROMISSO SOCIAL

A Essity está comprometida superar os obstáculos na saúde menstrual para garantir cuidados menstruais acessíveis e saudáveis a mulheres, meninas, homens transexuais e pessoas não-binárias. Por meio de Libresse, a companhia trabalha para garantir a proteção íntima à população com ações que abordam quatro áreas principais: a disponibilização de produtos de higiene adequados; o acesso à água limpa e saneamento básico; o acesso a informações e estratégias de educação inclusivas e precisas sobre o ciclo menstrual; e a construção de um ambiente livre de tabus e estigma.

Neste ano, um exemplo do compromisso nos pilares da empresa, com foco no acesso à informação e estratégias de educação inclusiva, a Essity, por meio da Libresse, desenvolveu diferentes atividades para celebração do Dia Internacional da Dignidade Menstrual, como o lançamento do livro "Menstruação Real - Guia Descomplicado de Novas Descobertas", conteúdo que tem o objetivo de fornecer orientações e apoio emocional para pessoas que vão vivenciar a primeira menstruação. Além disso, foram realizadas ações com influenciadores digitais, rodas de conversas com comunidades e aldeias indígenas, assim como doação de produtos.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, soluções e serviços são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso propósito é o de quebrar barreiras pelo bem-estar para o benefício dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Nossas vendas são realizadas em aproximadamente 150 países sob as marcas líderes globais TENA e Tork, assim como outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2023, a Essity teve vendas líquidas de aproximadamente 147 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Para mais informações, acesse o site.

