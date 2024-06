Essity lança no Brasil marca de lenços umedecidos líder em países da América Latina

Nova no Brasil, Pequeñín oferece linha de lenços umedecidos premium para cuidados com a pele do bebê

SÃO PAULO, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Essity, líder global em higiene e saúde, em seu objetivo de ser a empresa com o maior crescimento nas Américas, continua seu plano de expansão no mercado brasileiro com entrada em uma nova frente de negócios. A marca Pequeñín, especialista em cuidados com a pele do bebê, com experiência e liderança em países da América Latina, chega ao Brasil com uma linha de lenços umedecidos para o público infantil. Os produtos se destacam por sua alta resistência e poder de hidratação, assim como pela qualidade reconhecida pelos consumidores.

André Aguiar, diretor de bens de consumo da Essity do Brasil, anuncia lançamento de produtos Pequeñín no país DIVULGAÇÃO ESSITY

Esse ramo também é promissor no país, com crescimento de dois dígitos por ano (14,6% em 2023), de acordo com a Close-up. A Essity entra como competidora, em busca de protagonismo no segmento premium, com o intuito de alcançar a liderança de mercado nos segmentos onde está presente.

Pequeñín estará disponível para vendas nas farmácias, onde a categoria gera cerca de R$ 1 bilhão todos os anos, e nos canais digitais de TENA, marca número 1 em incontinência urinária adulta, que ocupa a liderança no canal farmacêutico no Brasil desde 2022, de acordo com a Close-up.

"Os lenços umedecidos estão entre os produtos mais usados pelas famílias com bebês. Um recém-nascido, por exemplo, pode demandar 8 a 10 trocas de fralda todos os dias", afirma André Aguiar, diretor da unidade de Bens de Consumo da Essity. "O alto uso demonstra a importância de um produto de qualidade, com alta eficácia e que evite desperdícios. Além disso, esse item também é utilizado para outros fins, graças à maior conscientização sobre higiene. Por exemplo, 62% dos consumidores usam toalhas umedecidas para a higiene pessoal (como adultos)", destaca.

"A pele do bebé, por ser mais frágil, requer produtos específicos para o seu cuidado. Na Essity, antecipamos as necessidades dos consumidores e, por isso, incorporamos ao nosso portfólio no Brasil uma marca com décadas de experiência na América Latina e que se destaca por oferecer resistência, hidratação e alta qualidade", afirma o executivo.

A Essity, que tem origem sueca, está em atividade no Brasil desde 2011 e apresenta um crescimento sustentável no mercado. Nos últimos cinco anos, a companhia conseguiu triplicar o tamanho de seus negócios no país e desenvolveu a experiência necessária para oferecer produtos de alta performance, como os lencinhos de Pequeñín.

"Conquistamos a confiança dos consumidores brasileiros com nossa marca TENA. Agora, com a ampliação do nosso portfólio, temos o objetivo de alcançar a liderança nos próximos anos em todas as frentes onde temos presença", afirma André Aguiar.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, soluções e serviços são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso propósito é o de quebrar barreiras pelo bem-estar para o benefício dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Nossas vendas são realizadas em aproximadamente 150 países sob as marcas líderes globais TENA e Tork, assim como outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2023, a Essity teve vendas líquidas de aproximadamente 147 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Para mais informações, acesse o site.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2450112/Andr__Aguiar__diretor_de_bens_de_consumo_da_Essity_do_Brasil__anuncia_lan_amento_de_produtos_Peque.jpg

