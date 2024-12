Essity oferece soluções para saúde e bem-estar no verão e nas celebrações de fim de ano

A empresa global líder em higiene e saúde, com presença em 150 países, oferece uma ampla gama de opções para que as pessoas possam aproveitar ao máximo a temporada de verão: desde produtos voltados para o bem-estar feminino e a proteção noturna, até soluções de suporte e recuperação para atividades intensas.

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- As festas de fim de ano estão chegando acompanhadas da alta nas temperaturas e da maior exposição ao sol. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do clima do Brasil indica chuvas fortes e temperatura acima da média em grande parte do país, com possibilidade de alguns dias de calor em excesso, principalmente na região norte, onde os termômetros devem ultrapassar os 28ºC. Cuidar do bem-estar das famílias nunca foi tão importante e a Essity, líder global em higiene e saúde, é uma grande aliada nesta temporada, oferecendo recomendações e produtos pensados para que todos possam viver cada momento de forma plena.

No verão e em todas as temporadas do ano, Essity oferece soluções em higiene e saúde com marcas como TENA, Pequeñín, Libresse, Tork, Leukoplast, Cutimed e JOBST, entre outras. DIVULGAÇÃO ESSITY

PASSEIOS DE VERÃO

Um clássico desta época de fim de ano é aproveitar o verão com viagens para praias e piscinas, assim como passeios ao ar livre. Para isso, a marca Libresse, uma das líderes mundiais em proteção íntima, apresenta alternativas e liberdade de escolha para diferentes tipos de ciclo menstrual.

Uma solução confortável e ecológica para as pessoas que menstruam é o Coletor Menstrual V-Cup, com design reutilizável e que reduz o impacto ambiental e permite a conexão com a natureza sem preocupações envolvendo a menstruação. O produto tem material flexível e é feito em 100% de silicone medicinal, com ajuste para a Zona V para oferecer conforto e segurança por até 12 horas.

Com o aumento das temperaturas, também é essencial ter atenção aos cuidados íntimos. É recomendada uma rotina de higiene que inclua sabonete líquido para essa região e protetores diários. Essas medidas ajudam a manter a frescor, equilíbrio da flora vaginal e a higiene o tempo todo, especialmente em dias quentes ou em passeios fora de casa.

ESPORTES

Durante o calor, a atenção com a saúde e bem-estar é necessária para a prática de atividades físicas. Além da hidratação constante, o uso de roupas leves e equipamentos específicos são importantes para garantir a integridade física durante os treinos.

As meias de compressão JOBST, por exemplo, são ideais para corredores que enfrentam treinos longos e provas intensas. As meias são altas, indo até o joelho, e oferecem uma compressão progressiva, o que ajuda a melhorar a circulação sanguínea, aumentar a força muscular e reduzir a fadiga durante a prática esportiva. A recomendação é utilizá-las especialmente nos momentos de maior esforço físico, garantindo os benefícios sem comprometer a performance do corpo em treinos e competições.

Neste período de fim de ano, com as férias de verão e mais tempo disponível, é comum que as pessoas decidam praticar exercícios físicos, como corridas ao ar livre e outras atividades com impacto, situações em que muitas pessoas têm escapes de urina. No Brasil, é estimado que mais de 12 milhões de brasileiros, de diferentes idades, lidem com a perda de urina.

TENA, número 1 mundial em produtos para incontinência urinária adulta, oferece uma linha de absorventes com alta qualidade que oferecem conforto e segurança adicional durante a prática esportiva. Adicionalmente aos absorventes, a marca também apresenta roupas íntimas descartáveis (pants) e fraldas geriátricas para diferentes níveis de incontinência (leve, moderada e severa), para homens e mulheres, independentemente da faixa etária.

HOTÉIS E RESTAURANTES

Durante as férias de verão, a limpeza de hotéis e restaurantes se torna um fator decisivo na escolha dos consumidores. Um estudo de 2024 da Bradley Corp revela que 60% das pessoas estão dispostas a pagar mais por estabelecimentos com banheiros limpos e bem equipados. A presença de sabonetes e toalhas de papel é essencial para garantir a higiene e o bem-estar nesses espaços.

A Essity, por meio da marca Tork, apresenta soluções inovadoras para o setor HoReCa (hotéis, restaurantes e catering), como o Tork Álcool Gel Antisséptico para as mãos, que proporciona uma limpeza eficiente e rápida sem o uso de água, ideal para a higiene. Tork, também, oferece dispensadores totalmente fechados que protegem os papéis de guardanapos, toalhas de mão, papel higiênico e outros insumos, o que evita a contaminação cruzada e aumenta a higiene fora do lar. Os protetores de assento Tork Universal, utilizados em vasos sanitários, também são uma alternativa eficiente para manter a segurança em banheiros em diferentes estabelecimentos.

Com suas marcas e produtos, a Essity reafirma seu compromisso com o bem-estar e a saúde nesta temporada festiva, oferecendo soluções práticas e eficazes que atendem às necessidades dos consumidores em diferentes momentos do ano.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, soluções e serviços são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso propósito é o de quebrar barreiras pelo bem-estar para o benefício dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Nossas vendas são realizadas em aproximadamente 150 países sob as marcas líderes globais TENA e Tork, assim como outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2023, a Essity teve vendas líquidas de aproximadamente 147 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Para mais informações, acesse o site.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2585245/No_ver_o_e_em_todas_as_temporadas_do_ano__Essity_oferece__solu__es_em_higiene_e.jpg

