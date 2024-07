ESTRELA DO FUTEBOL, DIDIER DROGBA, BRILHA ENTRE OS VENCEDORES DA 28ª EDIÇÃO DO PRÊMIO INTERNACIONAL FAIR PLAY MENARINI

FLORENÇA, Itália, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Não há fim para as surpresas no Prêmio Internacional Fair Play Menarini. O Júri de Premiação adicionou outra lenda global do futebol, Didier Drogba, à lista de vencedores da edição de 2024.

Campeão indiscutível, duas vezes nomeado FutebolistaAfricano do Ano (em 2006 e 2009), com os seus golos, Drogba levou a Costa do Marfim à sua primeira qualificação histórica para a fase final do Campeonato do Mundo em 2006. Com impressionantes 65 gols, ele é o artilheiro de todos os tempos da equipe da Costa do Marfim, apelidada de "Elefantes".

Na Europa, fez parte da era de ouro com o Chelsea, conquistando quatro títulos da Liga com o clube, quatro Taças de Inglaterra e, em 2012, a primeira Liga dos Campeões do clube, tornando-se um símbolo do futebol inglês no século XXI. Ele também foi o primeiro jogador de futebol africano a marcar 100 gols na Premier League.

Não apenas futebol e triunfos em campo, ao longo de sua carreira, Drogba repetidamente fez campanha pelo fim das hostilidades da guerra civil que assola a Costa do Marfim há décadas. Seu discurso transmitido em outubro de 2005, quando ele e sua seleção se classificaram para a Copa do Mundo na Alemanha, onde se ajoelhou para implorar ao povo da Costa do Marfim que deponha as armas e organize eleições livres, permaneceu gravado na memória coletiva. Em 2007, foi nomeado Embaixador da Boa Vontade para a luta contra a pobreza pelas Nações Unidas.

Os membros do Conselho da Fundação Fair Play Menarini, Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi e Ennio Troiano, têm o prazer de receber uma lenda do futebol e um bom exemplo de ética, lealdade e respeito na lista dos vencedores deste ano.

Didier Drogba e os outros campeões da 28ª edição subirão ao palco do Teatro Romano em Fiesole na quinta-feira, 4de julho, durante a cerimônia de premiação.

Para mais informações: www.fairplaymenarini.com

Aqui estão os vencedores do 28º Prêmio Internacional Fair Play Menarini:



DIDIER DROGBA

SAMUEL ETO'O

MARCO BELINELLI

FEDERICO BUFFA

FABIO CANNAVARO

ALESSANDRO COSTACURTA

GIUSEPPE DOSSENA

CIRO FERRARA

CESARE FIORIO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

GIAN PAOLO MONTALI

CESARE PRANDELLI

ROBERTO RIGALI

CLEMENTE RUSSO

AMBRA SABATINI

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2443704/4790854/28th_edition_fair_play_menarini_international_award_Logo.jpg

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite