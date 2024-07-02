足球明星 Didier Drogba 從第 28 屆 Fair Play Menarini International Award 的獲獎者中脫穎而出

意大利佛羅倫薩2024年7月2日 /美通社/ -- Fair Play Menarini International Award驚喜不斷。頒獎評委會將另一位全球足壇傳奇人物Didier Drogba列入2024年獲獎名單。

Drogba是無可爭議的獲獎者，曾兩度榮膺非洲足球先生（2006年和2009年）。2006年，他憑藉進球，帶領象牙海岸首次歷史性晉級世界盃決賽圈。Drogba以65球的驚人成績成為象牙海岸國家隊（綽號「大象」）史上最偉大的射球手。

在歐洲，他是車路士黃金時代的代表人物之一，隨隊贏得四座英超冠軍、四座足總盃冠軍，並在2012年幫助球隊首次捧起歐冠獎盃，成為21世紀英格蘭足球的標誌人物。他也是第一位在英超打入100球的非洲足球運動員。

除球技及球場上的輝煌成就外，Drogba在整個職業生涯中，亦積極倡議結束象牙海岸長達數十年的內戰衝突。他在2005年10月象牙海岸國家隊獲得德國世界盃參賽資格時發表演講。當時，他跪地懇求象牙海岸人民放下武器，舉行自由選舉，至今令人難忘。2007年，他獲聯合國任命為反貧困親善大使。

Fair Play Menarini Foundation理事會成員Antonello Biscini、Valeria Speroni Cardi及Ennio Troiano欣然地祝賀這位堪稱道德、忠誠和尊重典範的足球傳奇巨星，加入今年獲獎者的行列。

Didier Drogba和第28屆的其他獲獎者將於7月4日（星期四）在頒獎典禮期間登上菲耶索萊羅馬劇院的舞台。

更多資訊，請聯絡：www.fairplaymenarini.com

以下是第28屆Fair Play Menarini International Award獲獎者名單：



DIDIER DROGBA

SAMUEL ETO'O

MARCO BELINELLI

FEDERICO BUFFA

FABIO CANNAVARO

ALESSANDRO COSTACURTA

GIUSEPPE DOSSENA

CIRO FERRARA

CESARE FIORIO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

GIAN PAOLO MONTALI

CESARE PRANDELLI

ROBERTO RIGALI

CLEMENTE RUSSO

AMBRA SABATINI

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite