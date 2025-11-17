Estudo da Novo Nordisk descreve associações entre o uso de Wegovy® e gastos com álcool e tabaco

Análise de dados de mundo real com mais de 200 mil lares americanos mostrou que famílias com usuários de Wegovy ® (semaglutida 2,4 mg) registraram uma queda nos gastos com álcool e tabaco em comparação com não usuários¹.

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Uma nova e ampla análise de dados do mundo real, apresentada pela Novo Nordisk no Congresso ObesityWeek®, conferência internacional de referência em ciências da obesidade organizada pela The Obesity Society (TOS) em colaboração com outras entidades internacionais, sugere que o uso de Wegovy® (semaglutida 2,4 mg) está associado a uma redução nos gastos domésticos com álcool e produtos de tabaco.

O estudo, que avaliou informações de mais de 200 mil lares nos Estados Unidos, identificou uma queda de 1,1% nos gastos anuais gerais com supermercado. Essa redução foi impulsionada por uma diminuição de 4,7 pontos percentuais nas compras de álcool e de 17,8 pontos percentuais nas compras de produtos de tabaco, em comparação com lares onde não havia usuários de medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1¹.

Embora a causalidade direta ainda precise ser investigada, os dados indicam que os benefícios do tratamento podem transcender o paciente, influenciando positivamente o ambiente familiar e incentivando um estilo de vida mais saudável.

"Os benefícios de Wegovy® no tratamento da obesidade, com resultados robustos na perda de peso e na saúde cardiovascular, já estão bem estabelecidos. Esta nova análise, no entanto, nos traz uma perspectiva fascinante sobre o potencial do tratamento em influenciar positivamente as escolhas de estilo de vida, atuando como um catalisador para a adoção de hábitos mais saudáveis. Observar um reflexo disso nos padrões de consumo de um lar é um indicativo poderoso do impacto abrangente da terapia. São dados preliminares, mas que abrem uma nova e promissora frente de investigação", pontua Marília Fonseca, diretora médica da Novo Nordisk no Brasil.

A Novo Nordisk segue comprometida em investigar como a obesidade impacta o dia a dia dos indivíduos e da sociedade. Os resultados da análise feita pela Novo Nordisk reforçam que, para além do efeito na perda de peso, o tratamento da obesidade pode ser um pilar fundamental na promoção da saúde como um todo.

Sobre a análise de dados do mundo real

O levantamento utilizou dados do painel de consumidores da Numerator, que reúne informações de mais de 200 mil lares dos EUA. As análises incluíram dois períodos de 12 meses antes de cada uma das cinco rodadas de pesquisa realizadas trimestralmente entre abril de 2024 e abril de 2025¹.

Os dados incluíram recibos digitalizados de compras de supermercado (incluindo álcool) e produtos de tabaco, além de informações autorrelatadas sobre uso de medicamentos e hábitos de consumo.

Por se tratar de uma análise de dados do mundo real, os resultados mostram associações, e não causalidade. Além disso, como os dados se baseiam em gastos domésticos, e não individuais, é possível que os comportamentos de outros adultos no lar tenham influenciado os resultados.

Sobre Wegovy®

A semaglutida 2,4 mg é comercializada sob a marca Wegovy®. No Brasil, Wegovy® é indicado como complemento a uma dieta com redução calórica e aumento da atividade física para controle de peso em adultos com IMC ≥30 kg/m² (obesidade) ou em adultos com IMC ≥27 kg/m² (sobrepeso) na presença de pelo menos uma comorbidade relacionada ao excesso de peso².

Wegovy® também é indicado para pacientes pediátricos a partir de 12 anos de idade com IMC inicial no percentil 95 ou superior para a idade e gênero (obesidade) e peso corporal acima de 60 kg.

Trata-se do primeiro análogo semanal do GLP-1 aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para tratamento de pessoas que vivem com obesidade e sobrepeso com ao menos uma comorbidade relacionada ao peso. Aprovada pela Anvisa em janeiro de 2023, a semaglutida 2,4 mg chegou às farmácias brasileiras em agosto de 2024.

Sobre a Novo Nordisk

Novo Nordisk é uma empresa líder global em saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas graves, inspirados pela nossa história centenária relacionada ao diabetes. Fazemos isso sendo pioneiros em descobertas científicas, expandindo acesso aos nossos medicamentos e trabalhando para prevenir e, até mesmo, curar doenças. A Novo Nordisk emprega mais de 77 mil pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em cerca de 170 nações. No Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com mais de 2 mil funcionários. Está presente em dois estados, com um escritório administrativo em São Paulo (SP) e um site produtivo em Montes Claros (MG). Para mais informações, visite www.novonordisk.com.br e siga nossos perfis oficiais nas redes sociais Instagram , Facebook , LinkedIn e YouTube .

