Semaglutida entra para o "hall da fama" da revista Time como uma das melhores invenções dos últimos 25 anos

O reconhecimento internacional da molécula reforça a necessidade de políticas que estimulem a inovação no país

SÃO PAULO, 1 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Novo Nordisk - A semaglutida, desenvolvida inicialmente para o tratamento do diabetes tipo 2 e hoje considerada uma das soluções mais promissoras no tratamento da obesidade e doenças crônicas graves, acaba de ser incluída pela revista TIME na lista das invenções mais icônicas dos últimos 25 anos — ao lado da vacina de mRNA contra COVID-19, do iPhone e do YouTube.

A molécula ganhou popularidade ao ter sua efetividade comprovada no tratamento da obesidade e sobrepeso. A semaglutida segue sendo estudada como uma alternativa que poderá contribuir na melhora do quadro de pessoas que vivem com diversas doenças crônicas graves, com mais de 50 mil pacientes participantes de pesquisas clínicas que comprovam sua eficácia e segurança em todo o mundo.

Para pacientes brasileiros, essa inovação representa esperança e qualidade de vida. Mas a chegada de outras terapias avançadas no país depende de um fator crítico: segurança jurídica e proteção da propriedade intelectual por meio de patentes consolidadas.

No Brasil, a concessão de patentes pode levar mais de 10 anos, segundo dados do Tribunal de Contas da União (TCU)¹, enquanto países como China concedem patentes em apenas 15,6 meses (pouco mais de 1 anos)². Essa demora compromete mais da metade do período de exclusividade da patente, reduzindo o retorno sobre investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), desestimulando a chegada de novas terapias e investimentos no Brasil.

Impacto econômico e social do ciclo virtuoso da inovação

Cada novo medicamento inovador aprovado pode gerar até R$ 4,2 bilhões por ano em oportunidades para o mercado de genéricos — um impacto estimado entre R$ 20 e R$ 22 bilhões a cada cinco anos³. Sem um ambiente regulatório previsível, o Brasil corre o risco de perder investimentos, talentos e, principalmente, atrasar o acesso dos pacientes a novos remédios que salvam vidas.

O papel do legislativo

O país discute uma atualização da lei de propriedade intelectual que amplia a segurança jurídica para inovadores e mitiga os impactos negativos da burocracia para garantir acesso a terapias avançadas e atrair investimentos, enquanto uma molécula para tratamento de diabetes e obesidade é reconhecida como uma das maiores invenções dos últimos 25 anos.

A tramitação do Projeto de Lei 2.210/2022, contendo a Emenda 4, que propõe a modernização da lei de propriedade intelectual, é crucial para garantir a previsibilidade e competitividade necessárias para atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento científico, econômico e social no país.

"O impacto disso na saúde do brasileiro é imensurável — não há como calcular o valor de uma vida. Quando o ambiente não favorece a inovação, a consequência é o aumento das desigualdades: maior dificuldade para incorporar novas terapias no SUS, menor ingresso de medicina de ponta e uma sociedade que perde oportunidades de avanço em saúde e qualidade de vida", afirma Leonardo Bia, Vice-presidente de Assuntos Corporativos da Novo Nordisk.

A Novo Nordisk, líder global em inovação e com mais de R$ 8 bilhões investidos no Brasil, entre 2024 e 2025, reafirma seu compromisso com o país e com a busca por soluções inovadoras que transformem a vida de milhões de pessoas. O ciclo completo de desenvolvimento de um novo medicamento pode levar entre 10 e 15 anos. Durante esse tempo, a empresa realiza diversas fases de testes clínicos, que incluem milhares de pacientes.

"Investimos com confiança aqui porque acreditamos no talento dos pesquisadores, na força das nossas parcerias locais e na capacidade de levar soluções que salvam vidas. Mas isso só se consolida se houver uma estrutura que valorize a ciência, garanta segurança jurídica e proteja o ecossistema de inovação. A segurança jurídica incentiva o investimento em pesquisa e desenvolvimento, beneficiando pacientes e impulsionando o país", conclui Bia.

Sobre a Novo Nordisk

A Novo Nordisk é uma empresa global líder em cuidados com a saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas graves, com base em nossa herança no tratamento do diabetes. Fazemos isso por meio da inovação científica, da ampliação do acesso aos nossos medicamentos e do trabalho contínuo para prevenir e, eventualmente, curar doenças. A Novo Nordisk emprega cerca de 77.400 pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em aproximadamente 170 países. Presente no Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com cerca de 2.500 funcionários e está presente com escritório corporativo em São Paulo (SP) e unidade de produção em Montes Claros (MG). Para mais informações, visite www.novonordisk.com.br e siga nossos perfis oficiais nas redes sociais Instagram , Facebook , LinkedIn e YouTube .

