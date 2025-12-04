Novo Nordisk solicita aprovação da FDA para Wegovy® 7,2 mg, dose mais alta do medicamento

Se aprovada, a semaglutida injetável na versão em investigação de 7,2 mg oferecerá a possibilidade de uma dose maior para potencialmente ampliar a perda de peso em adultos com obesidade¹,²

No estudo clínico de fase 3 STEP UP, adultos com obesidade que utilizaram a semaglutida 7,2 mg conforme indicado perderam, em média, 20,7% do peso corporal²,³ *

A solicitação complementar de novo medicamento (sNDA) será avaliada no escopo do piloto do Commissioner's National Priority Voucher (CNPV) da FDA, que acelera a análise de produtos voltados a grandes prioridades de saúde pública¹

PLAINSBORO, N.J., e BAGSVÆRD, Dinamarca, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Novo Nordisk anunciou hoje o envio de uma sNDA à Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos para uma dose mais alta de semaglutida injetável (7,2 mg), destinada ao uso em conjunto com dieta de baixa caloria e aumento da atividade física para manejo crônico do peso em adultos com obesidade.¹ No programa acelerado do CNPV, a análise deve ocorrer entre 1 e 2 meses após a aceitação do protocolo pela FDA.

"Nossa linha de desenvolvimento está avançando rapidamente para atender às necessidades das pessoas que vivem com obesidade, e este envio — dentro do novo programa de revisão acelerada da FDA — representa um passo empolgante", afirmou Anna Windle, PhD, vice-presidente sênior de Desenvolvimento Clínico, Assuntos Médicos e Regulatórios da Novo Nordisk. "Se aprovada, a semaglutida 7,2 mg trará a pacientes e profissionais de saúde uma nova opção com potencial para maior perda de peso, reforçando ainda mais a eficácia da molécula semaglutida. Estamos ansiosos para trabalhar com a FDA e disponibilizar essa opção, que passa por revisão acelerada, à comunidade afetada pela obesidade."

A solicitação complementar de novo medicamento inclui resultados do STEP UP, um estudo de fase 3, com 72 semanas de duração, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo e ativo, que avaliou a eficácia e a segurança da semaglutida semanal 7,2 mg em comparação ao placebo e à semaglutida 2,4 mg, como adjuvante da intervenção em estilo de vida, em 1.407 adultos com obesidade (IMC ≥30 kg/m²).² Pacientes com diabetes foram excluídos.²

Partindo de um peso corporal médio de 249 libras (cerca de 113 kg), pessoas tratadas com semaglutida 7,2 mg no estudo STEP UP alcançaram perda média de 20,7% após 72 semanas, em comparação a 17,5% com semaglutida 2,4 mg e 2,4% com placebo, quando houve adesão ao tratamento.²* Além disso, 33,2% dos participantes que receberam semaglutida 7,2 mg perderam 25% ou mais do peso corporal após 72 semanas, versus 16,7% com semaglutida 2,4 mg e 0,0% com placebo. Considerando também quem descontinuou o tratamento, a perda de peso com semaglutida 7,2 mg foi de 18,7%, frente a 15,6% com a dose de 2,4 mg e 3,9% com placebo. No total, 90,7% dos participantes que receberam 7,2 mg perderam pelo menos 5% do peso corporal, versus 89,9% e 36,8% com semaglutida 2,4 mg e placebo, respectivamente. Além disso, 31,2% daqueles que receberam 7,2 mg atingiram perda de 25% ou mais após 72 semanas, comparado a 15,3% com semaglutida 2,4 mg e 0,0% com placebo.²**

Eventos adversos gastrointestinais foram mais frequentes com semaglutida 7,2 mg em comparação à dose de 2,4 mg ou placebo, assim como disestesia. Eventos adversos graves ocorreram em 6,8% dos participantes que receberam 7,2 mg, 10,9% com 2,4 mg e 5,5% com placebo.²

A nova dose mais alta de Wegovy® (semaglutida 7,2 mg) está atualmente sob análise pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), no Reino Unido e em diversos outros países. Na União Europeia, a Novo Nordisk prevê uma decisão regulatória no primeiro trimestre de 2026. No Brasi, a companhia aguarda análise da Anvisa.

* Baseado na estimativa do produto em estudo; efeito estimado do tratamento caso todos os participantes tivessem aderido.

** Baseado na estimativa de política de tratamento: efeito do tratamento independentemente da adesão.

Sobre o estudo STEP UP

O STEP UP é um estudo de 72 semanas, randomizado, duplo-cego, de grupos paralelos, controlado por placebo e ativo, projetado para avaliar a eficácia e a segurança da semaglutida semanal 7,2 mg em comparação ao placebo e à semaglutida 2,4 mg, como adjuvante da intervenção em estilo de vida.² Participaram 1.407 adultos com IMC ≥30 kg/m² e sem diabetes. O objetivo primário foi demonstrar a superioridade da dose de 7,2 mg contra o placebo após 72 semanas, considerando a variação percentual no peso corporal e a proporção de participantes com perda de pelo menos 5%. Endpoints secundários confirmatórios incluíram proporções de participantes que atingiram ≥10%, 15%, 20% e 25% de perda de peso com semaglutida 7,2 mg versus placebo.²

Sobre a obesidade

A obesidade é uma doença crônica, progressiva e complexa, que requer manejo de longo prazo.⁴–⁶

Um dos principais equívocos é considerá-la apenas uma questão de força de vontade; na realidade, há mecanismos biológicos que podem dificultar que pessoas com obesidade percam peso e mantenham essa perda.⁴,⁶

A condição é influenciada por diversos fatores, incluindo genética, determinantes sociais de saúde e ambiente.⁷,⁸

Sobre a Novo Nordisk

A Novo Nordisk é uma empresa global líder em cuidados com a saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas graves, com base em nossa herança no tratamento do diabetes. Fazemos isso por meio da inovação científica, da ampliação do acesso aos nossos medicamentos e do trabalho contínuo para prevenir e, eventualmente, curar doenças. A Novo Nordisk emprega cerca de 77.400 pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em aproximadamente 170 países. Presente no Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com cerca de 2.500 funcionários e está presente com escritório corporativo em São Paulo (SP) e unidade de produção em Montes Claros (MG). Para mais informações, visite www.novonordisk.com.br e siga nossos perfis oficiais nas redes sociais Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.

