Estudo do Banco BV mostra que 72 empresas acessaram o mercado de capitais pela primeira vez em 2025

Essas companhias movimentaram R$11,6 bilhões e o BV coordenou de 10% das operações realizadas no período

SAO PAULO, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Estudo feito pelo banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país e especialista em crédito, mostra que 72 empresas acessaram o mercado de capitais pela primeira vez em 2025, um aumento de 24% em relação às 58 estreias registradas em 2024. O volume captado também subiu. Foram R$11,6 bilhões, valor 10% maior que no ano anterior. As captações ocorreram por meio de instrumentos de dívida como CRIs, CRAs, notas comerciais, debêntures e FIDCs. O banco BV ampliou de forma relevante sua atuação, coordenando 10% do número total de ofertas de novos emissores em 2025.

Rogerio Monori, vice-presidente de Atacado do banco BV, explica que esse movimento é consequência do cenário de expansão do mercado de renda fixa brasileiro, que se intensificou desde 2023 devido ao crescimento consistente da base de investidores.

De acordo com dados da Anbima, o volume dos fundos de renda fixa saltou de R$1,1 trilhão em dezembro de 2023 para R$1,9 trilhão em 2025, um aumento de 72,7% no período. "São cerca de R$800 bilhões a mais, o que reforça a existência de uma demanda estrutural por ativos de crédito, criando um ambiente favorável para a entrada de novos emissores no mercado de capitais", afirma Monori.

Segundo o executivo, esse maior apetite dos investidores resultou em compressão de spreads, prazos mais longos e aumento do estímulo para que empresas de diferentes segmentos acessassem o mercado de capitais pela primeira vez. No recorte setorial, os segmentos de energia, agronegócio, varejo e educação foram os principais em volume de emissões.

FONTE banco BV