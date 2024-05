DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- À medida que aumenta a expectativa pela decisão da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre aplicações do ETF Ethereum Spot, a Bybit, uma das três principais exchanges de criptomoedas do mundo em volume, lançou a "Ethereum Euphoria: The EFT Expedition". Esse evento oferece aos usuários da Bybit a chance de ganhar USDT e um Tesla Cybertruck enquanto aprendem sobre o impacto dos principais eventos do mercado.

A campanha "Ethereum Euphoria: The ETF Expedition" apresenta duas atividades principais:

Ethereum Euphoria da Bybit: preveja os movimentos do mercado para o ETF ETH e ganhe (PRNewsfoto/Bybit)

Previsão diária do preço da ETH: os usuários podem prever o preço diário do contrato perpétuo ETHUSDT às 10h UTC do dia seguinte. O usuário que previr com precisão ou se aproximar do preço real ganhará 1 ETH. Essa atividade dura 20 rodadas durante um período de 21 dias, com um total de 20 ETH em disputa. Previsão de tendência do preço do par de negociação à vista da ETH: os usuários podem prever a tendência dos preços de oito pares de negociação à vista relacionados à ETH (ETHUSDT, WLDUSDT, ARBUSDT, STRKUSDT, MATICUSDT, MNTUSDT, SHIBUSDT e OPUSDT) e ganhar pontos para trocar por recompensas generosas.

Para maximizar suas chances de ganhar, os usuários precisam atingir um volume diário cumulativo de negociação de derivativos de $500 ou mais ou aproveitar as chances diárias gratuitas para fazer suas previsões, disponíveis entre 14h e 16h UTC. A Bybit está oferecendo 1.000 chances gratuitas por dia, por ordem de chegada. E os participantes cujos pontos estiverem entre os 200 primeiros terão a chance de ganhar o Tesla Cybertruck.

"À medida que o cenário de criptomoedas evolui, é crucial que os comerciantes se mantenham informados e capitalizem em eventos raros, como a decisão do ETF Ethereum", afirmou Joan Han, Sales & Marketing Director da Bybit. "Acreditamos que comerciantes informados são comerciantes capacitados, e esta campanha foi concebida para fomentar esse espírito".

A Bybit convida todos os comerciantes e entusiastas de criptomoedas a se juntarem à campanha "Ethereum Euphoria: The ETF Expedition". Não perca esta oportunidade de ouro de participar da Ethereum Euphoria e ganhar grandes recompensas.

