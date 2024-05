Bybit's Ethereum Euphoria: Voorspel marktbewegingen voor de ETH ETF en win

DUBAI, VAE, 20 mei 2024 /PRNewswire/ -- In afwachting van de beslissing van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) over Ethereum Spot ETF-aanvragen, heeft Bybit, een van 's werelds top drie cryptobeurzen qua volume, "Ethereum Euphoria gelanceerd: The ETF Expeditie." Dit evenement biedt Bybit-gebruikers de kans om USDT en een Tesla Cybertruck te winnen terwijl ze leren over de impact van grote marktevenementen.

De "Ethereum Euphoria: The ETF Expedition"-campagne heeft twee hoofdactiviteiten:

Bybit's Ethereum Euphoria: Predict Market Movements for the ETH ETF and Win

Voorspelling van de dagelijkse ETH-prijs: Gebruikers kunnen de dagelijkse prijs van het eeuwigdurende ETHUSDT contract om 10:00 AM UTC de volgende dag voorspellen. De gebruiker die nauwkeurig voorspelt of het dichtst bij de werkelijke prijs komt, wint 1 ETH. Deze activiteit loopt gedurende 20 rondes over een periode van 21 dagen, waarbij in totaal 20 ETH voor het rapen liggen. Voorspelling prijstrend ETH spot trading-paar: Gebruikers kunnen de prijstrend voorspellen van acht ETH-gerelateerde spot trading-paren (ETHUSDT, WLDUSDT, ARBUSDT, STRKUSDT, MATICUSDT, MNTUSDT, SHIBUSDT en OPUSDT) en punten verdienen die ze kunnen inruilen voor royale beloningen.

Om hun winkansen te maximaliseren, moeten gebruikers een dagelijks cumulatief handelsvolume van derivaten van $500 of meer bereiken of hun voordeel doen met de dagelijkse gratis voorspellingskansen die beschikbaar zijn tussen 14.00 en 16.00 uur UTC. Bybit biedt 1000 gratis kansen per dag op basis van volgorde (first come first served). En deelnemers die in de top 200 staan, maken kans op een Tesla Cybertruck.

"Naarmate het cryptolandschap evolueert, is het van cruciaal belang voor handelaren om op de hoogte te blijven en in te spelen op zeldzame gebeurtenissen zoals de Ethereum ETF-beslissing", zegt Joan Han, Sales & Marketing Director bij Bybit. "Wij zijn van oordeel dat goed geïnformeerde handelaren mondige handelaren zijn, en met deze campagne willen we die mentaliteit stimuleren."

Bybit nodigt alle handelaren en cryptoliefhebbers uit om deel te nemen aan de "Ethereum Euphoria: The ETF Expedition"-campagne. Mis deze gouden kans niet om deel te nemen aan Ethereum Euphoria en grote beloningen te winnen.

