Bybit以太幣ETF主題預言家活動：競猜幣價和市場走勢，贏取豐厚獎勵

每日ETH價格預測： 用戶可於 UTC時間每日上午 10：00，預測ETHUSDT永續合約明日的幣價。準確預測或最接近實際價格的用戶將贏得1個ETH。該活動為期21天合共20輪，共20個ETH可贏取。 ETH 現貨交易對價格走勢預測：用戶可以預測 8 個 ETH 相關現貨交易對（ ETHUSDT 、 WLDUSDT 、 ARBUSDT 、 STRKUSDT 、 MATICUSDT 、 MNTUSDT 、 SHIBUSDT 、 OPUSDT 等）的價格走勢，賺取積分兌換豐厚獎勵。

為了最大限度提高獲勝機會，用戶的每日累計衍生品交易量需達到500美元或以上，或者利用UTC時間下午2點到4點之間的每日免費預測機會。Bybit每天提供1000次免費機會，先到先得。積分排名前200的參與者將有機會贏得一輛 Tesla Cybertruck。

Bybit銷售與營銷總監Joan Han表示：「加密貨幣行業的發展瞬息萬變，交易人員必須緊跟市況，充分利用類似ETH ETF等重大事件進行交易。而消息靈通的交易者往往更得心應手，Bybit推出這次活動，正是為了推廣和培養這種精神。」

Bybit誠邀所有交易者和加密貨幣愛好者加入以太幣ETF主題預言家活動，贏取豐厚獎勵機會。

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Bybit成立於2018年，是全球交易量前三的加密貨幣交易所，共有2500萬用戶。Bybit提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍甲骨文紅牛車隊的合作夥伴。

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