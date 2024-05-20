Bybit以太幣ETF主題預言家活動：競猜幣價和市場走勢，贏取豐厚獎勵
20 5月, 2024, 12:43 CST
阿聯酋迪拜2024年5月20日 /美通社/ -- 市場正翹首以待美國證券交易委員會(SEC)對以太坊現貨ETF申請的決定，全球交易量排名前三的加密貨幣交易所之一Bybit也應聲推出「以太幣主題預言家活動」。Bybit用戶不但有機會贏取USDT和Tesla Cybertruck，還可進一步了解重大市場事件帶來的影響及啟發。
以太幣ETF主題預言家活動包括兩大環節：
- 每日ETH價格預測：用戶可於UTC時間每日上午10：00，預測ETHUSDT永續合約明日的幣價。準確預測或最接近實際價格的用戶將贏得1個ETH。該活動為期21天合共20輪，共20個ETH可贏取。
- ETH現貨交易對價格走勢預測：用戶可以預測8個ETH相關現貨交易對（ETHUSDT、WLDUSDT、ARBUSDT、STRKUSDT、MATICUSDT、MNTUSDT、SHIBUSDT、OPUSDT等）的價格走勢，賺取積分兌換豐厚獎勵。
為了最大限度提高獲勝機會，用戶的每日累計衍生品交易量需達到500美元或以上，或者利用UTC時間下午2點到4點之間的每日免費預測機會。Bybit每天提供1000次免費機會，先到先得。積分排名前200的參與者將有機會贏得一輛 Tesla Cybertruck。
Bybit銷售與營銷總監Joan Han表示：「加密貨幣行業的發展瞬息萬變，交易人員必須緊跟市況，充分利用類似ETH ETF等重大事件進行交易。而消息靈通的交易者往往更得心應手，Bybit推出這次活動，正是為了推廣和培養這種精神。」
Bybit誠邀所有交易者和加密貨幣愛好者加入以太幣ETF主題預言家活動，贏取豐厚獎勵機會。
#Bybit / #TheCryptoArk
關於Bybit
Bybit成立於2018年，是全球交易量前三的加密貨幣交易所，共有2500萬用戶。Bybit提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍甲骨文紅牛車隊的合作夥伴。
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SOURCE Bybit
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