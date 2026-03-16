Evolução de AI da LG se torna forte aliada da economia doméstica

Durante InnoFest 2026, LG revela como dispositivos com ThinQ® usam AI para gerenciar consumo de água e energia em tempo real, unindo sustentabilidade e economia no fim do mês

SÃO PAULO, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A busca por eficiência energética tornou-se uma prioridade nos lares modernos, e durante o LG InnoFest 2026 LATAM, em Cancún, no México, a LG Electronics demonstrou que a casa conectada vai muito além do conforto e do entretenimento, sendo uma poderosa ferramenta de gestão financeira e preservação ambiental. Através do ecossistema inteligente proveniente da integração de dispositivos com o aplicativo ThinQ®, a marca incorpora soluções de AI projetadas para monitorar, ajustar e otimizar o uso de recursos de forma autônoma, transformando os eletrodomésticos em aliados ativos na redução das despesas domésticas.

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A economia gerada pela tecnologia da LG baseia-se na transição de aparelhos passivos para sistemas preditivos. Sob o conceito de "Inteligência Afetiva", a AI compreende as dinâmicas da família para evitar desperdícios. Na climatização, por exemplo, os sistemas de ar-condicionado operam de forma inteligente ajustando sua performance com base na presença de pessoas no ambiente. Na cozinha, as geladeiras com painel InstaView™ minimizam a perda de ar frio, reduzindo significativamente o desperdício de energia, e ainda contam com o recurso exclusivo "Cleaning Time", que diminui a atividade do compressor durante a limpeza do aparelho.

Todo esse gerenciamento estratégico ocorre de maneira fluida, operando de forma sinérgica em toda a residência. Paralelamente, inovações como a nova geração de lavadoras garantem que apenas a quantidade estritamente necessária de água e energia seja utilizada a cada ciclo de lavagem. Pelo smartphone, a plataforma LG ThinQ® permite que o consumidor acompanhe esses ganhos de eficiência, além de oferecer o serviço ThinQ® Care, que monitora os padrões de uso para otimizar a performance dos aparelhos.

"O verdadeiro valor de um lar inteligente é o impacto positivo que ele gera na vida das pessoas", afirma Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil. "Nossa AI não foi desenhada apenas para trazer conveniência, mas para cuidar ativamente do orçamento familiar e do meio ambiente. Quando a geladeira ajusta seu funcionamento para o modo de economia de energia ou quando a lavadora calcula a quantidade exata de água, entregamos uma economia real. É a inovação tecnológica trabalhando para garantir que a sustentabilidade e a redução de custos fluam naturalmente no nosso dia a dia."

Algumas funcionalidades mencionadas podem variar de acordo com o modelo e a região. Recomendamos verificar as especificações de cada produto para confirmar a disponibilidade dos recursos. Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934713/image__95.jpg

FONTE LG Electronics Brasil