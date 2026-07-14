F-39E Gripen estreia em exercício multinacional fora do Brasil

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14 jul, 2026, 12:43 GMT

No Chile, seis caças da Força Aérea Brasileira atuam em missões de defesa aérea, escolta e patrulha ao lado de aeronaves de outros cinco países

SÃO PAULO, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Entre os dias 29 de junho e 11 de julho, seis aeronaves F-39E Gripen, da Força Aérea Brasileira, participaram do Exercício Multidomínio SALITRE 2026, marcando a primeira atuação do caça em uma operação multinacional fora do Brasil. Operando a partir da Base Aérea de Cerro Moreno, em Antofagasta, no Chile, o exercício reúne mais de 1,5 mil militares dos países participantes e cerca de 60 aeronaves, que realizaram mais de 250 horas de voo em diferentes missões no local.

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Dois F-39E Gripen no deserto do Atacama
Dois F-39E Gripen no deserto do Atacama

Ao lado de aeronaves do Chile, da Argentina, da Colômbia, dos Estados Unidos e do Paraguai, os Gripen cumpriram operações aéreas típicas de uma guerra convencional, com forças aéreas atuando sob um único comando e em coalizão. As aeronaves realizaram missões de escolta, varredura, patrulha aérea de combate e defesa aérea, tanto dentro (WVR) quanto além do alcance visual (BVR), empregando sua suíte de guerra eletrônica e sistemas táticos como o radar de varredura eletrônica ativa (AESA) e o sensor passivo de busca de alvos por infravermelho (IRST).

"A participação do F-39E Gripen no SALITRE 2026 representa mais um passo na evolução do Programa Gripen no Brasil e reflete o avanço consistente da implementação da aeronave na Força Aérea Brasileira. Ao atuar pela primeira vez em um exercício multinacional fora do país, o Gripen reforça a interoperabilidade entre forças aéreas amigas e contribui para a cooperação em defesa na região. Para a Saab, acompanhar a FAB nesta etapa reafirma o valor de uma parceria construída com visão de longo prazo, transferência de tecnologia e desenvolvimento de capacidades estratégicas para o Brasil", afirma Peter Dölling, diretor-geral da Saab Brasil.

Nas missões de defesa aérea, os F-39E Gripen têm a responsabilidade de proteger as demais aeronaves aliadas contra a força oponente simulada.

"A consciência situacional proporcionada pelos sistemas e sensores do Gripen E permite que um grande volume de dados seja fundido e apresentado ao piloto de forma simplificada, auxiliando o processo decisório. Além disso, ganhamos superioridade ao compartilhar essas informações entre os F-39E da nossa esquadrilha, maximizando as chances de vitória", disse o Tenente-Coronel Vítor Bombonato, comandante do 1º Grupo de Defesa Aérea (1º GDA).

A preparação para o SALITRE foi realizada por meio de exercícios conduzidos há pouco mais de um mês no Brasil, com a participação de outros esquadrões da FAB, além da criação do cenário de Antofagasta no simulador do Gripen, em Anápolis.

"Mesmo sendo a primeira vez que os pilotos brasileiros voaram nesta região, ao chegarmos aqui, a sensação era de grande familiaridade com todo o ambiente operacional. Outro ponto de destaque é a autonomia do Gripen E. Poderíamos ter realizado um voo direto de Anápolis até Antofagasta, cobrindo essa grande distância sem necessidade de reabastecimento em voo", concluiu o Tenente-Coronel Bombonato.

Os caças Gripen cumpriram mais de 50 saídas e acumularam mais de 100 horas de voo, incluindo os traslados de ida e volta, com elevados índices de disponibilidade.

Sobre a Saab

A Saab é uma empresa líder em defesa e segurança com um propósito duradouro: ajudar as nações a manterem as pessoas e as sociedades seguras. Com o talento de seus 28.000 colaboradores, a Saab constantemente ultrapassa os limites da tecnologia para criar um mundo mais seguro e sustentável. A Saab projeta, fabrica e mantém sistemas avançados nas áreas de aeronáutica, armamentos, comando e controle, sensores e sistemas subaquáticos. A empresa tem sua sede na Suécia, com operações importantes em todo o mundo, sendo parte das capacidades de defesa de várias nações.

A Saab mantém uma parceria de longo prazo com o Brasil e fornece diversas soluções avançadas para o país, tanto civis quanto militares. Com o Programa Gripen Brasileiro, a empresa estabeleceu uma ampla transferência de tecnologia que está beneficiando a indústria de defesa nacional.

FONTE Saab

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