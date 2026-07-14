El F-39E Gripen debuta en un ejercicio multinacional fuera de Brasil

En Chile, seis cazas de la Fuerza Aérea Brasileña participaron en misiones de defensa aérea, escolta y patrulla junto a aeronaves de otros cinco países

SÃO PAULO, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Entre el 29 de junio y el 11 de julio, seis aviones F-39E Gripen de la Fuerza Aérea Brasileña participaron en el Ejercicio Multidominio SALITRE 2026, marcando la primera actuación del caza en una operación multinacional fuera de Brasil. Operando desde la Base Aérea Cerro Moreno, en Antofagasta, Chile, el ejercicio reunió a más de 1.500 efectivos militares de los países participantes y alrededor de 60 aeronaves, que realizaron más de 250 horas de vuelo en distintas misiones durante el entrenamiento.

Dos F-39E Gripen en el desierto de Atacama

Junto a aeronaves de Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Paraguay, los Gripen llevaron a cabo operaciones aéreas propias de un escenario de guerra convencional, en el que las fuerzas aéreas actúan bajo un mando unificado y en coalición. Las aeronaves realizaron misiones de escolta, barrido, patrulla aérea de combate y defensa aérea, tanto dentro del alcance visual (WVR) como más allá del alcance visual (BVR), empleando su suite de guerra electrónica y sistemas tácticos como el radar de barrido electrónico activo (AESA) y el sensor pasivo infrarrojo de búsqueda y seguimiento de objetivos (IRST).

"La participación del F-39E Gripen en SALITRE 2026 representa un nuevo paso en la evolución del Programa Gripen en Brasil y refleja el constante avance en la incorporación de esta aeronave a la Fuerza Aérea Brasileña. Al operar por primera vez en un ejercicio multinacional fuera del país, el Gripen fortalece la interoperabilidad entre fuerzas aéreas aliadas y contribuye a la cooperación en defensa en la región. Para Saab, apoyar a la Fuerza Aérea Brasileña en esta etapa reafirma el valor de una alianza construida sobre una visión de largo plazo, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades estratégicas para Brasil", señaló Peter Dölling, director general de Saab Brasil.

En las misiones de defensa aérea, los F-39E Gripen tuvieron la responsabilidad de proteger a las aeronaves aliadas frente a una fuerza adversaria simulada.

"La conciencia situacional proporcionada por los sistemas y sensores del Gripen E permite fusionar un gran volumen de datos y presentarlos al piloto de forma simplificada, apoyando la toma de decisiones. Además, obtenemos superioridad al compartir esa información entre los F-39E que integran nuestra formación, maximizando nuestras posibilidades de éxito", explicó el teniente coronel Vítor Bombonato, comandante del 1.er Grupo de Defensa Aérea (1.er GDA).

La preparación para SALITRE se llevó a cabo mediante ejercicios realizados hace poco más de un mes en Brasil, con la participación de otros escuadrones de la Fuerza Aérea Brasileña, además de la recreación del escenario de Antofagasta en el simulador del Gripen ubicado en Anápolis.

"Aunque era la primera vez que los pilotos brasileños volaban en esta región, al llegar aquí el entorno nos resultó muy familiar desde el punto de vista operacional. Otro aspecto destacado es el alcance del Gripen E. Habríamos podido volar directamente desde Anápolis hasta Antofagasta, cubriendo esa larga distancia sin necesidad de reabastecimiento en vuelo", concluyó el teniente coronel Bombonato.

Los Gripen han completado más de 50 salidas y acumularon más de 100 horas de vuelo, incluyendo los vuelos de traslado de ida y regreso, con elevados niveles de disponibilidad.

Acerca de Saab

Saab es una empresa líder en defensa y seguridad con un propósito permanente: ayudar a las naciones a mantener seguras a las personas y a la sociedad. Impulsada por sus 28.000 colaboradores, Saab amplía constantemente los límites de la tecnología para contribuir a un mundo más seguro y sostenible. La compañía diseña, fabrica y mantiene sistemas avanzados en aeronáutica, armamento, mando y control, sensores y sistemas submarinos. Tiene su sede en Suecia, opera a nivel global y forma parte de las capacidades de defensa de numerosos países.

Saab mantiene una alianza de largo plazo con Brasil, proporcionando al país una amplia gama de soluciones avanzadas tanto para el ámbito civil como militar. A través del Programa Gripen Brasileño, la compañía ha establecido un amplio proceso de transferencia de tecnología que beneficia a la industria nacional de defensa.

FUENTE Saab