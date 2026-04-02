FEICON 2026: confira cinco motivos que colocam a feira no centro da retomada da construção civil

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02 abr, 2026, 15:19 GMT

Em um cenário de reconfiguração do setor, evento reúne indústria, varejo e especialistas para apresentar leitura de mercado, inovação tecnológica e debates estratégicos entre os dias 7 e 10 de abril, no São Paulo Expo

SÃO PAULO, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A construção civil entra em 2026 em retomada, com crescimento estimado de 2,7% no PIB do setor, segundo o SindusCon-SP e FGV Ibre. Após um período de ajustes, o avanço vem acompanhado de maior pressão por eficiência, controle de custos e produtividade. Ao reunir indústria, varejo, construtoras e profissionais entre 7 e 10 de abril, a FEICON — Feira Internacional da Construção Civil antecipa tendências, evidencia movimentos da cadeia e ajuda a traduzir como o setor deve se reorganizar ao longo do ano.

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FEICON 2026 antecipa tendências, evidencia movimentos da cadeia e ajuda a traduzir como o setor deve se reorganizar ao longo do ano (Crédito: divulgação)
FEICON 2026 antecipa tendências, evidencia movimentos da cadeia e ajuda a traduzir como o setor deve se reorganizar ao longo do ano (Crédito: divulgação)

1. Leitura de mercado
Com mais de mil marcas expositoras e cerca de 100 mil visitantes esperados, a FEICON abre o calendário da construção civil e oferece uma visão do comportamento do setor em tempo real. A organização por macrossetores evidencia investimentos, lançamentos e apostas da indústria. O retorno de marcas tradicionais, a entrada de novos players e os movimentos nos estandes funcionam como indicadores do mercado em 2026, especialmente diante de mudanças no perfil de consumo e no crédito para reformas.

2. Inovação e dados
O varejo de materiais de construção enfrenta pressão por eficiência, com margens mais apertadas e necessidade de aprimorar operação, giro de estoque e experiência de compra. Na FEICON serão apresentadas soluções para gestão e operação das lojas, incluindo automação, meios de pagamento, ERPs e tecnologias que aproximam o ponto de venda do comportamento do consumidor.

Outro destaque é o Selo Inovação Varejo que apresenta produtos com impacto direto na comercialização e na experiência do cliente, evidenciando tendências com potencial de escala. A edição deste ano bateu o recorde histórico de participação com 110 produtos inscritos, dos quais 88 foram selecionados na etapa de curadoria. O maior volume registrado em mais de 10 anos da iniciativa.

3. Agenda estratégica
Integrada à feira, a Feiconference amplia o debate sobre gestão, tecnologia e estratégia. Com mais de 50 palestras e painéis, aborda desde grandes obras e habitação de interesse social à IA aplicada, BIM, sistemas construtivos, governança e reforma tributária, conectando estratégia e aplicação prática. Para fechar os dois dias de evento, a conferência contará com as palestras do medalhista olímpico César Cielo (dia 8) e do navegador Amyr Klink (dia 9).

O espaço também concentra soluções de construção industrializada, tendência em crescimento ao lado dos modelos tradicionais, pela capacidade de aumentar produtividade, reduzir desperdícios e dar mais previsibilidade a prazos e custos. Plataformas digitais, softwares e ferramentas de gestão completam esse ecossistema, reforçando a integração entre canteiro, suprimentos e planejamento.

4. ESG e eficiência de recursos
A sustentabilidade se consolida como eixo do setor, impulsionada por regulação, pressão de investidores e maior consciência do consumidor. Na FEICON, o tema ganha forma a partir da Rota da Sustentabilidade, que identifica soluções alinhadas a critérios ESG, considerando fabricação, aplicação e ciclo de vida. Entre as tecnologias estão energia solar, iluminação eficiente, sistemas de aquecimento, automação e produtos que ampliam durabilidade, reduzem retrabalho e melhoram a gestão de recursos e resíduos no canteiro.

5. Novos protagonistas e qualificação do setor
A FEICON também reflete as mudanças no perfil de quem movimenta a construção civil. Além de varejistas, construtoras e profissionais técnicos, o evento reúne novos atores que ganham influência nas decisões de compra, especificação e execução. A Arena de Influenciadores evidencia o papel destes mediadores, aproximando o conhecimento técnico do dia a dia da obra e das lojas e acelerando a adoção de soluções no mercado.

Nos estandes e arenas, demonstrações técnicas e treinamentos reforçam esse movimento, transformando a visita em atualização profissional contínua, com aplicação direta no dia a dia.

Credenciamento e venda de ingressos
O credenciamento para visitantes da edição 2026 da FEICON pode ser feito por meio do site oficial. Também está aberta a venda de ingressos para a 2ª edição da Feiconference – Conferência Internacional da Construção e Arquitetura, que podem ser adquiridos pelo site.

Sobre a FEICON
A Feicon é o principal evento voltado para os mercados de construção civil e arquitetura na América Latina, reconhecido como o ambiente perfeito para atualização, visão estratégica, inovação e contato direto com os principais players da construção civil e arquitetura. A edição de 2026 conta com o patrocínio da BB consórcio. Para mais informações acesse o site oficial da FEICON.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949147/PR_3___FEICON.jpg

FONTE FEICON

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