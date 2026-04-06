Soluções com foco em eficiência, redução de impacto ambiental e inovação sustentável ganham destaque na FEICON 2026

Iniciativa do evento, Rota da Sustentabilidade, destaca produtos que traduzem critérios ESG em aplicações práticas na construção civil

SÃO PAULO, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O setor da construção civil brasileiro produziu, em 2024, cerca de 48 milhões de toneladas de entulho, volume que representa cerca de 60% dos resíduos sólidos urbanos. Desse total, apenas 21% dos materiais são reciclados, segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2025 , da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema) , evidenciando o desafio do setor em avançar na redução de desperdícios e na adoção de práticas mais eficientes.

Os produtos aprovados na Rota da Sustentabilidade recebem sinalização especial dentro do pavilhão da FEICON (PRNewsfoto/FEICON)

Visando soluções para a agenda sustentável, a FEICON, maior evento da construção civil na América Latina, realiza mais uma edição da Rota da Sustentabilidade. A iniciativa reúne produtos com impacto comprovado nos pilares ambiental, social e de governança (ESG), conectando soluções já disponíveis no mercado às demandas por maior eficiência na cadeia construtiva.

Com curadoria da Inovatech Engenharia, a Rota amplia seu escopo ao incorporar também aspectos sociais na avaliação, ao lado dos critérios técnicos já consolidados. "Os aprovados da Rota da Sustentabilidade deste ano refletem uma evolução importante, especialmente pelo fortalecimento do olhar sobre o pilar social do ESG. Passamos a considerar também aspectos relacionados à diversidade e inclusão nas empresas", afirma Vinícius Battistini, da Inovatech Engenharia.

Para o diretor da FEICON, Ivan Romão, mais do que apresentar lançamentos, o evento permite uma leitura qualificada das transformações do setor. "O que aparece na feira indica prioridades, investimentos e o comportamento do mercado nos meses seguintes", afirma.

Soluções selecionadas

Bostik (Usina Fortaleza) – Super Fort 3+

Argamassa de alta performance desenvolvida para aplicação em camada única, o que reduz etapas no canteiro e diminui o desperdício de material. O produto se destaca pelo maior rendimento por metro quadrado e pela embalagem com, no mínimo, 70% de material reciclado (PCR), contribuindo para a redução de resíduos plásticos e para práticas de economia circular.

Cerâmica City – Bloco cerâmico estrutural

Bloco voltado à alvenaria estrutural que permite eliminar etapas construtivas e reduzir o consumo de insumos como concreto, aço e formas. No processo produtivo, a empresa adota reaproveitamento de resíduos, uso de energia renovável e controle ambiental, além de avançar em rastreabilidade e transparência de dados, alinhando desempenho técnico à redução de impacto ambiental.

Ecofiber – Ecofiber Wall

Manta de poliéster utilizada para isolamento térmico e acústico em sistemas construtivos a seco. Produzida sem uso de água, resinas ou aditivos tóxicos, a solução é reciclável e contribui para obras mais limpas, com menor geração de resíduos e melhoria do conforto ambiental das edificações.

Espaço Smart – Aço de baixa emissão XCarb (Green Steel)

Aço desenvolvido com redução significativa das emissões de carbono no processo produtivo, utilizando fontes mais limpas e estratégias de descarbonização industrial. O material atende à crescente demanda por soluções estruturais com menor impacto ambiental ao longo do ciclo de vida das edificações.

Force Line – Extensão elétrica

Extensão para até três aparelhos fabricada com 64% de latão reciclado, reduzindo a extração de matéria-prima virgem e incentivando o reaproveitamento de metais na indústria.

Force Line – Filtro de linha

Dispositivo de proteção elétrica com disjuntor integrado, desenvolvido para ser 100% desmontável e reciclável, facilitando a separação de componentes e o descarte ambientalmente correto ao final da vida útil.

Force Line – Mangueira trançada

Mangueira com regulagem de fluxo produzida com 28,2% de água de reuso em seu processo fabril, além de contar com práticas de tratamento interno de resíduos, reduzindo o consumo de recursos hídricos e o impacto ambiental da produção.

Lavrasul – Kit Porta Pronta

Porta em MDF hidrófugo com certificação FSC, que assegura origem responsável da madeira. O produto utiliza revestimento em PET reciclável nos componentes, reduzindo o uso de plástico virgem e incentivando a cadeia de reciclagem, além de contribuir para menor geração de resíduos na instalação.

Metro Modular – Sistema modular de formas para concreto

Sistema industrializado de formas reutilizáveis que aumenta a produtividade e reduz significativamente o desperdício de materiais no canteiro. Produzido em materiais plásticos e metálicos, permite múltiplos ciclos de uso e é 100% reciclável ao final de sua vida útil.

Nanoplastic – LockBox ECO

Caixa circular para instalações elétricas desenvolvida com foco em eficiência de aplicação e otimização de materiais. A solução contribui para redução de perdas no canteiro e maior racionalização do uso de insumos nas instalações.

Shaft Pronto – Kit Porta Shaft Pronto

Sistema construtivo industrializado para fechamento de shafts técnicos entregue pronto para instalação, eliminando cortes, ajustes e retrabalhos. A solução reduz a geração de resíduos, emissões de poeira e consumo de energia no canteiro, além de melhorar as condições de trabalho.

Termomax – Coletor Solar Inox Efficiency IE VTE

Sistema de aquecimento solar que utiliza energia renovável para aquecer água em aplicações residenciais, comerciais e industriais. Pode reduzir em até 80% o consumo de energia elétrica, além de não gerar emissões durante a operação e utilizar materiais recicláveis em sua composição.

Vellore Famastil – Vassoura plástica

Vassoura desenvolvida para uso em jardinagem, disponível em versões de 22 e 26 dentes, que facilitam o recolhimento de folhas e grama. O produto utiliza polipropileno 100% reciclado em sua composição, eliminando a necessidade de plástico virgem. O sistema de rosca permite a substituição apenas da cabeça, prolongando a vida útil do cabo e reduzindo o descarte. Na produção, 100% dos resíduos plásticos são reinseridos no processo fabril.

Vonder – Desengraxante

Produto de limpeza com fórmula biodegradável, isenta de solventes derivados de petróleo e componentes agressivos, garantindo eficiência na remoção de resíduos sem impacto significativo ao meio ambiente.

Vonder – Impermeabilizante

Solução à base d'água com tensoativos biodegradáveis que protege superfícies contra infiltrações e agentes externos, sem alterar a aparência dos materiais e com menor impacto ambiental.

Vonder – Limpador desincrustante

Produto indicado para remoção de sujeiras incrustadas, formulado sem ácidos agressivos, o que reduz riscos ao operador e ao ambiente, além de minimizar o consumo de água no processo de limpeza.

Vonder – Lubrificante spray (Lub Plus)

Lubrificante com formulação que combina componentes de base vegetal e aditivos anticorrosivos, reduzindo o uso de insumos derivados de petróleo e ampliando a vida útil de equipamentos.

Credenciamento e venda de ingressos

O credenciamento para visitantes da edição 2026 da FEICON pode ser feito por meio do site oficial . Também está aberta a venda de ingressos para a 2ª edição da Feiconference – Conferência Internacional da Construção e Arquitetura, que podem ser adquiridos pelo site .

Sobre a FEICON

A Feicon é o principal evento voltado para os mercados de construção civil e arquitetura na América Latina, reconhecido como o ambiente perfeito para atualização, visão estratégica, inovação e contato direto com os principais players da construção civil e arquitetura. A edição de 2026 conta com o patrocínio da BB consórcio. Para mais informações acesse o site oficial da FEICON .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2950730/PR_4___FEICON.jpg

FONTE FEICON