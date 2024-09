Finastra contrata gigante do setor para liderar negócios de empréstimos

Andrew Bateman impulsionará o crescimento dos clientes e da Finastra

LONDRES, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Finastra anunciou hoje a nomeação de Andrew Bateman para o cargo de vice-presidente executivo (EVP) de empréstimos. Andrew é responsável pela liderança e pelo crescimento da Unidade de Negócios de Empréstimos da Finastra.

Andrew Bateman, EVP, empréstimo na Finastra.

Andrew disse: "Juntar-me à Finastra é um passo empolgante e mal posso esperar para conhecer a equipe e nossos clientes e parceiros para ajudar a apoiar suas jornadas de modernização tecnológica. Sou cativado pela abordagem Open Finance da Finastra e, juntamente com sua estratégia de tecnologia Gen-AI, nuvem e API, acredito nas ofertas atraentes que trazemos como empresa."

Respondendo ao CEO da Finastra, Simon Paris, Andrew traz quase 30 anos de experiência em serviços financeiros. Ele se destaca em orientar equipes globais na modernização de tecnologias por meio da agilidade técnica, apoiando as agendas de crescimento dos clientes. Além disso, ele está comprometido em promover a inclusão, a diversidade e a sustentabilidade no setor e defende fortemente o bem-estar no local de trabalho e a comunicação aberta.

Simon disse: "É um prazer ter Andrew a bordo. Ele conhece o setor de dentro para fora e estamos confiantes de que suas habilidades ajudarão nossos clientes de empréstimos a prosperar em um ambiente de Open Finance. O compromisso de Andrew em "abrir" em todos os sentidos da palavra – tecnologia e comunicação – complementa perfeitamente a nossa visão e estamos ansiosos para ver esta área do nosso negócio continuar a florescer."

Andrew ingressa na Finastra vindo da FIS, onde mais recentemente foi Chefe de Vendas para Empresas e Bancos Internacionais. Ele mora em Londres, Inglaterra.

Sobre a Finastra

A Finastra é uma fornecedora global de aplicativos de software de serviços financeiros em empréstimos, pagamentos, tesouraria e mercados de capitais e bancos universais (varejo e digitais). Comprometida em desbloquear o potencial das pessoas, empresas e comunidades em todos os lugares, sua visão é acelerar o futuro do financiamento aberto por meio de tecnologia e colaboração, e sua abordagem pioneira é a razão pela qual conta com a confiança de cerca de 8.100 instituições financeiras, incluindo 45 dos 50 maiores bancos do mundo. Para mais informações, acesse finastra.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2515206/Finastra_Andrew_Bateman.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1916021/4923875/Finastra_Logo.jpg

FONTE Finastra