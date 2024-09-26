Finastra 延攬業界重量級人物領導貸款業務

Andrew 將向 Finastra 行政總裁 Simon Paris 匯報，他在金融服務領域擁有近 30 年的豐富經驗。他擅長透過技術敏捷性帶領全球團隊進行技術現代化，並支持客戶的業務成長。此外，他致力於推動行業內的包容性、多樣性和可持續發展，同時也積極倡導職場福祉和開放溝通。

Simon 表示：「我們非常高興 Andrew 能加入 Finastra。他深入了解行業，我們相信他的專業能力將協助我們的貸款客戶在開放金融環境中蓬勃發展。Andrew 對於科技和溝通各種層面上的『開放』承諾與我們的願景完美契合，我們期待看到公司在這個領域持續茁壯。」

在加入 Finastra 之前，Andrew 曾在 FIS 擔任企業和國際銀行業務銷售主管。他目前常駐英國倫敦。

關於 Finastra

Finastra 是一家全球性的金融服務軟體應用程式供應商，業務涵蓋貸款、支付、財資和資本市場，以及通用（零售和數碼）銀行業務。Finastra 致力於釋放各地民眾、企業和社區的潛力，其願景是透過技術和合作加速開放金融的未來。憑藉著開創性的方法，Finastra 已贏得約 8,100 家金融機構的信任，其中包括全球前 50 大銀行中的 45 家。欲知詳情，請瀏覽 finastra.com。

SOURCE Finastra