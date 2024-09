Finastra recrute un poids lourd de l'industrie pour diriger l'activité de prêt

Andrew Bateman stimulera la croissance pour les clients et Finastra

LONDRES, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Finastra annonce aujourd'hui la nomination d'Andrew Bateman au poste de vice-président exécutif, activité de prêt. Andrew est responsable de la direction et de la croissance de la Business Unit Lending de Finastra.

Andrew Bateman, EVP, Lending at Finastra

Andrew déclare : « Rejoindre Finastra est une étape passionnante, et je me réjouis à la perspective de rencontrer l'équipe et nos clients et partenaires pour les aider à moderniser leurs technologies. Je suis captivé par l'approche open finance de Finastra et, parallèlement à sa stratégie technologique d'IA générative, de cloud et d'API, je crois aux offres solides que nous apportons en tant qu'entreprise ».

Sous la responsabilité de Simon Paris, CEO de Finastra, Andrew apporte près de 30 ans d'expérience dans les services financiers. Il excelle dans l'accompagnement des équipes mondiales dans la modernisation des technologies par l'agilité technique, en soutenant les programmes de croissance des clients. En outre, il s'est engagé à promouvoir l'inclusion, la diversité et la durabilité au sein de l'industrie, et plaide vigoureusement en faveur du bien-être au travail et d'une communication ouverte.

Simon déclare : « C'est un plaisir de pouvoir compter sur Andrew. Il connaît parfaitement le secteur et nous sommes convaincus que ses compétences aideront nos clients à prospérer dans un environnement d'open finance. L'engagement d'Andrew en faveur de l'ouverture dans tous les sens du terme - technologie et communication - complète parfaitement notre vision et nous nous réjouissons de voir ce secteur de notre activité continuer à prospérer ».

Andrew rejoint Finastra après avoir travaillé chez FIS, où il était dernièrement responsable des ventes pour les entreprises et les banques internationales. Il est basé à Londres, en Angleterre.

