Finastra faz parceria com a CredAble para oferecer uma oferta holística de financiamento da cadeia de suprimentos aos bancos em todo o mundo

A Finastra Trade Innovation, integrada à plataforma de financiamento da cadeia de suprimentos da CredAble, permite que os bancos expandam seus negócios comerciais e de financiamento da cadeia de suprimentos e ofereçam experiências aprimoradas aos clientes

LONDRES, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Finastra, fornecedora global de aplicativos e mercados de software financeiro, anunciou hoje sua parceria com a CredAble, uma plataforma de financiamento de capital de giro, para expandir a funcionalidade da Finastra Trade Innovation. A plataforma rica em recursos da CredAble agora está integrada à solução, fornecendo aos clientes novos e existentes uma oferta completa de financiamento da cadeia de suprimentos. Como resultado, os bancos podem acelerar o crescimento de suas receitas, expandir seus negócios e aumentar a satisfação do cliente, oferecendo às empresas uma gama mais ampla de serviços financeiros em uma única plataforma.

"No clima econômico difícil de hoje, é mais importante do que nunca que as empresas otimizem seu capital de giro e mantenham a liquidez em tempo real para o crescimento a longo prazo", disse Satyam Agrawal, chefe global de Empréstimos de Negócios de Produtos e Varejo, MD ASEAN & ME na CredAble. "Ao combinar nossa plataforma de financiamento da cadeia de suprimentos com tecnologia de IA e a principal solução de financiamento comercial e alcance global da Finastra, estamos oferecendo uma oferta holística de comércio e de financiamento da cadeia de suprimentos para mais bancos em todo o mundo. Isso permite que eles ampliem e aprimorem suas operações para facilitar o crescimento dos negócios, ao mesmo tempo em que garantem que os serviços que oferecem continuem a atender às demandas das empresas hoje."

A Trade Innovation é uma plataforma de serviços comerciais que usa processamento direto, digitalização e análise de dados para permitir o comércio inteligente para o crescimento e para evoluir com a conformidade, as demandas dos clientes e da concorrência. A CredAble é uma plataforma de capital de giro que permite que os bancos forneçam soluções completas de financiamento da cadeia de suprimentos, atendam a diversas empresas e negócios de pequeno e médio porte (PMEs) e criem oportunidades lucrativas de receita. A parceria combina as melhores funcionalidades para fornecer uma oferta aprimorada e de ponta a ponta para o comércio e o financiamento da cadeia de suprimentos.

"Para facilitar serviços de financiamento comercial verdadeiramente inovadores, relevantes e abertos, nosso ecossistema de parceiros desempenha um papel importante", disse Anastasia McAlpine, Chefe de Gestão de Produtos para Comércio e Finanças da Cadeia de Suprimentos da Finastra. "Ao aumentar a funcionalidade da Inovação Comercial com a oferta de financiamento da cadeia de suprimentos rica em recursos da CredAble, estamos dando aos nossos clientes atuais e futuros acesso a uma gama mais ampla de serviços que lhes permitem atender às crescentes necessidades de seus clientes. A parceria garante que as instituições possam continuar a inovar rapidamente, diminuir o tempo de valorização e utilizar dados para a tomada de decisões em todo o seu portfólio de capital de giro e financiamento da cadeia de suprimentos, apoiando, em última análise, o aumento do crescimento de seus negócios e de seus clientes. É outro exemplo de como a Finastra está aproveitando o poder do financiamento aberto e das APIs para construir ecossistemas poderosos que oferecem valor adicional."

