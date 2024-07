Finastra s'associe à CredAble pour offrir aux banques du monde entier une offre complète de financement de la chaîne d'approvisionnement

Finastra Trade Innovation, intégré à la plateforme de financement de la chaîne d'approvisionnement de CredAble, permet aux banques de développer leurs activités de financement du commerce et de la chaîne d'approvisionnement et d'offrir une expérience client améliorée

LONDRES, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Finastra, fournisseur mondial d'applications logicielles et de marchés financiers, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec CredAble, une plateforme de financement du fonds de roulement, afin d'étendre la fonctionnalité de Finastra Trade Innovation. La plateforme riche en fonctionnalités de CredAble est désormais intégrée à la solution, offrant aux clients nouveaux et existants une offre complète de financement de la chaîne d'approvisionnement. Les banques peuvent ainsi accélérer la croissance de leur chiffre d'affaires, développer leurs activités et accroître la satisfaction de leurs clients en offrant aux entreprises un plus large éventail de services financiers dans une seule plateforme.

« Dans le climat économique difficile d'aujourd'hui, il est plus important que jamais pour les entreprises d'optimiser leur fonds de roulement et de maintenir des liquidités en temps réel pour une croissance à long terme, a déclaré Satyam Agrawal, responsable mondial des produits et des prêts aux entreprises de détail, directeur général de CredAble pour l'ASEAN et le Moyen-Orient. En combinant notre plateforme de financement de la chaîne d'approvisionnement alimentée par l'IA avec la solution de financement du commerce de premier plan de Finastra et sa portée mondiale, nous proposons une offre holistique et front-to-back de financement du commerce et de la chaîne d'approvisionnement à davantage de banques dans le monde. Cela leur permet d'élargir et d'améliorer leurs opérations pour faciliter la croissance des entreprises, tout en veillant à ce que les services qu'elles offrent continuent de répondre aux exigences des entreprises aujourd'hui. »

Trade Innovation est une plateforme de services commerciaux qui utilise le traitement direct, la numérisation et l'analyse des données pour permettre un commerce intelligent afin de croître et d'évoluer avec les exigences de conformité, celles des clients et celles de la concurrence. CredAble est une plateforme de fonds de roulement qui permet aux banques de fournir des solutions étendues de financement de la chaîne d'approvisionnement, de servir diverses sociétés ainsi que des petites et moyennes (PME) entreprises, et de débloquer des opportunités de revenus lucratives. Le partenariat associe les meilleures fonctionnalités afin de proposer une offre améliorée de bout en bout pour le financement du commerce et de la chaîne d'approvisionnement.

« Pour faciliter la mise en place de services de financement du commerce véritablement innovants, pertinents et ouverts, notre écosystème de partenaires joue un rôle important, a déclaré Anastasia McAlpine, responsable de la gestion des produits pour le financement du commerce et de la chaîne d'approvisionnement chez Finastra. En augmentant la fonctionnalité de Trade Innovation grâce à l'offre de financement de la chaîne d'approvisionnement riche en fonctionnalités de CredAble, nous donnons à nos clients actuels et futurs un accès à un plus large éventail de services qui leur permettent de répondre aux besoins croissants de leurs clients. Ce partenariat permet aux institutions de continuer à innover rapidement, de réduire les délais de rentabilisation et d'utiliser les données pour la prise de décision dans l'ensemble de leur portefeuille de financement de fonds de roulement et de la chaîne d'approvisionnement, afin de favoriser la croissance de leurs activités et de celles de leurs clients. C'est un autre exemple de la façon dont Finastra exploite la puissance de la finance ouverte et des API pour construire des écosystèmes puissants qui apportent une valeur ajoutée. »

