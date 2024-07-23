Finastra與CredAble合作，為全球銀行提供全面的供應鏈融資產品

Finastra Trade Innovation與CredAble的供應鏈融資平台整合，使各銀行能夠發展其貿易和供應鏈融資業務，並提供更佳的客戶體驗

倫敦2024年7月23日 /美通社/ -- 全球金融軟體應用程式和市場提供商Finastra今天宣佈與營運資金融資平台CredAble合作，以擴大Finastra Trade Innovation的功能。CredAble功能豐富的平台現已與解決方案整合，為全新客戶和現有客戶提供全面的供應鏈融資產品。因此，各銀行可以透過在單一平台內為企業提供更廣泛的金融服務，以便加速收入增長、擴展業務並提高客戶滿意度。

CredAble東盟及中東地區董事總經理兼零售業務貸款環球總監Satyam Agrawal表示：「在當今艱難的經濟環境中，企業要優化營運資金並維持即時流動性以實現長期增長，比以往任何時候都更重要。透過將我們採用人工智能（AI）驅動的供應鏈融資平台與Finastra領先的貿易融資解決方案和全球覆蓋範圍結合，我們正在為全球更多銀行提供全面的「前對背」（front-to-back）貿易和供應鏈融資服務。這使銀行能夠擴大和增強其營運，促進業務增長，同時確保所提供的服務繼續滿足當今企業的需求。」

Trade Innovation是一個貿易服務平台，使用直接處理、數碼化和數據分析來實現智能貿易增長，並根據合規性、客戶和競爭的需求進化。CredAble是一個營運資金平台，使銀行能夠提供廣泛的供應鏈融資解決方案，為多元企業和中小企業（SME）提供服務，並釋放有利可圖的收入機會。合作夥伴關係結合了一流的功能，為貿易和供應鏈融資提供增強的端對端產品。

Finastra貿易和供應鏈金融產品管理主管Anastasia McAlpine表示：「為促進真正創新、相關且開放的貿易融資服務，我們的合作夥伴生態系統發揮著重要的作用。」「透過CredAble功能豐富的供應鏈融資產品來增強貿易創新的功能，我們使現有和未來客戶獲得更廣泛的服務，助他們滿足客戶不斷增長的需求。合作夥伴關係確保機構能夠在整個營運資金和供應鏈融資組合中繼續快速創新、縮短獲取價值的時間，並利用資料作出決策，從而最終支持其業務和客戶的增長。這是Finastra如何利用開放金融和API的力量來建立強大生態系統，以提供額外價值的另一個例子。」

關於Finastra

Finastra是金融軟體應用程式和市場環球供應商，於2017年推出了領先的創新開放平台FusionFabric.cloud。它為各種規模的機構提供屢獲殊榮的軟件解決方案和服務，範圍涵蓋貸款、支付、庫務和資本市場以及通用銀行服務（零售、電子和商業銀行服務），以支持直接銀行關係並透過嵌入式金融和銀行即服務等間接渠道增長。其開創的方法和對開放金融和合作的承諾，使公司受到逾8,000家機構的信任，其中包括全球50大銀行中的45家。欲知詳情，請瀏覽finastra.com

SOURCE Finastra