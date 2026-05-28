FinDev Canada compromete US $ 15 milhões para o XIC Latin America Fund I, L.P. para fortalecer a ação climática na América Latina e no Caribe

MONTREAL, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- FinDev Canada, instituição bilateral de financiamento ao desenvolvimento do Canadá, anuncia um compromisso de US $ 15 milhões com o XIC Latin America Fund I, L.P. (XLA I ou o Fundo), um fundo de 10 anos focado em investimentos em energia renovável e infraestrutura sustentável na América Latina e no Caribe.

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O compromisso da FinDev Canada permitirá que o Fundo fortaleça a capacidade de energia renovável, a conectividade e as iniciativas de economia circular, ao mesmo tempo em que apoia a criação de empregos e o desenvolvimento econômico em toda a região.

A América Latina e o Caribe fizeram progressos significativos em sua transição para uma energia limpa e acessível, com muitos países expandindo a capacidade renovável e a energia limpa em seu mix nacional de energia. A transição desempenha um papel estratégico no apoio ao crescimento econômico, com o investimento em energia limpa na América Latina aumentando aproximadamente 25% desde 2015. No entanto, a região enfrenta uma lacuna de financiamento anual estimada em aproximadamente US $ 99 bilhões até 2030 em áreas prioritárias de desenvolvimento sustentável, incluindo transição energética e ação climática. Para ajudar a resolver essa lacuna, o Fundo pretende investir em empresas ou plataformas focadas no desenvolvimento de infraestrutura sustentável, com 80% de seus investimentos voltados para ativos solares, eólicos e hidrelétricos de pequena escala. Esses investimentos aumentarão a capacidade instalada e fortalecerão a mitigação climática na América Latina e no Caribe. Os 20% restantes de seus investimentos terão como alvo soluções de conectividade e economia circular. Além disso, espera-se que o Fundo apoie oportunidades de construção e emprego operacional na região.

A Exagon, gestora do Fundo, está comprometida em aumentar a participação das mulheres em todo o setor de infraestrutura sustentável, buscando alocar 30% da carteira do Fundo para investimentos alinhados ao dobro. Dentro de suas operações, a Exagon visa aumentar a representação das mulheres em sua força de trabalho em oportunidades de liderança e emprego.

O compromisso da FinDev Canada fortalece a parceria estratégica do Canadá com a América Latina e o Caribe, apoiando oportunidades de investimento que fortalecem as cadeias de suprimentos por meio de fontes de energia confiáveis, promovem a prosperidade econômica e promovem o desenvolvimento sustentável inclusivo.

"A FinDev Canada está comprometida em trabalhar com os principais gestores de ativos regionais, como a Exagon Impact Capital, e co-investidores globais para mobilizar capital para infraestrutura sustentável na América Latina e no Caribe. Este último investimento ajudará a expandir o acesso a energia limpa a preços acessíveis, ao mesmo tempo em que fortalecerá a presença e o impacto de longo prazo do Canadá em uma de nossas regiões prioritárias ", disse Lori Kerr, CEO da FinDev Canada.

"O investimento da FinDev Canada é significativo porque traz um parceiro que entende tanto o imperativo do desenvolvimento quanto a importância de construir negócios duráveis. É exatamente assim que investimos na Exagon. Apoiamos plataformas escaláveis, principalmente em energia renovável, que podem expandir o acesso à infraestrutura essencial em toda a América Latina e no Caribe, ao mesmo tempo em que criam negócios fortes e duradouros. O apoio da FinDev Canada nos dá mais capacidade para fazer isso com o nível de engajamento e ambição que a região exige ", disse Marc Frishman, sócio-gerente da Exagon Impact Capital.

Sobre a FinDev Canada

A FinDev Canada é a instituição financeira bilateral de desenvolvimento (DFI) do Canadá, apoiando o desenvolvimento por meio do setor privado. Fornecemos soluções de financiamento, investimento e financiamento misto, bem como assistência técnica e consultoria, para promover o crescimento sustentável e inclusivo em mercados emergentes e economias em desenvolvimento (EMDEs), em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os compromissos do Acordo de Paris. Saiba mais sobre a FinDev Canada em www.findevcanada.ca.

Sobre o XLA I

O XIC Latin America Fund I, L.P. é um fundo de capital privado administrado pela Exagon Impact Capital e focado em investimentos em energia renovável e infraestrutura sustentável na América Latina e no Caribe. O Fundo visa o controle em empresas e plataformas de médio porte que operam em setores como geração de energia renovável, eficiência energética, conectividade e soluções de economia circular. A estratégia da XIC foi projetada para apoiar a ação climática, aumentar o acesso a infraestruturas essenciais e promover o crescimento econômico inclusivo em toda a região.

Sobre a Exagon

A Exagon Impact Capital é uma gestora de investimentos focada em infraestrutura sustentável na América Latina e no Caribe. A Exagon investe e apoia ativamente empresas e plataformas que promovem a transição energética, a eficiência de recursos e a resiliência climática mais ampla na região. Por meio de uma abordagem de propriedade ativa, a Exagon busca construir empresas escaláveis que proporcionem um impacto ambiental e social mensurável, juntamente com um forte desempenho financeiro. Saiba mais sobre a Exagon em www.exagonimpact.com.

Contato com a mídia: FinDev Canadá: [email protected]

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FONTE FinDev Canada